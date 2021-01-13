12港人｜被吊銷證書　盧思位：冀是因「不當言論」受罰的最後律師

12港人家屬委託的內地律師盧思位，早前被內地當局吊銷律師執業證書，聽證會今日（13日）於四川成都舉行。 盧思位在聽證會上表示，不管結果如何，希望自己是因為所謂「不當言論」，而受到行政處罰的最後一個律師。他又自言熱愛這片土地及四川，沒有做任何對不起國家和民族的事情，希望中國可以更文明，並期待一個公正的結果。

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盧思位在會上引述司法廳調查人員出示的證據，指控自己在Twitter帳戶所轉發的內容，危害國家安全和攻擊司法制度。他否認指控，認為現有證據不能證明帳戶由盧思位實際使用，以及信息由盧思位發表。盧思位又提交辦理香港案件的證據，證明自己沒有發表不當言論影響司法公正。

盧思位的代理人謝燕益在庭上形容，當局「以行政處罰之名，行政治打壓迫害之實」，質疑根本原因在於盧思位在敏感時期介入12港人案。

他又稱，盧思位依法介入案件，期間偵辦機關卻違反《刑事訴訟法》暗箱操作，剝奪辯護律師會見權等。而盧思位果敢揭露和控訴違法瀆職行為，捍衛港人的合法權利，體現國家司法主權，用實際行動詮釋優秀人權律師的底色，及真正愛國者的擔當。

謝燕益亦表示，案件原可以為實踐與完善憲制創造良機，為兩地共謀和諧發展，但有關方面卻無視事實真相，以無妄的敵對意識審視律師的專業工作。他強調，解決事件及香港問題終究要回到法治軌道，唯有文明與法治，才是維護邊境秩序、國家主權與安全及社會良治的出路。

謝燕益及另一名代理人程海一度被攔截，其後才獲准進入司法廳。美國、加拿大、英國、澳洲及法國等10國的駐華領事館人員，早上到場申請旁聽被拒。多名內地維權律師及人士亦有到場要求出席，但被警方包圍及帶走。