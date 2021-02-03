預算案｜民主黨倡全民派錢1.5萬元　失業者9千援助金派半年

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-02-03 18:02

新一份財政預算案將於月底公布，民主黨提出要求政府向市民回水1.5萬元，並撥款10億元成立「樓宇排污系統衞生安全基金」，就檢查、維修、更換排污渠及開放式水斗，向全港私樓業主技術及財政支援。民主黨主席羅健熙指，本港最新的失業率已是近16年新高，認為政府應將錢花於市民身上，重申倡議設立失業援助金，建議向每名失業人士發放每月9千元，為期6個月的援助金。 民主黨亦倡議讓市民提早提取強積金的僱員部分及2019/20年的可扣稅自願性供款，該黨中委曾自鳴指，強積金原來就是用作積穀防饑，故希望政府可讓市民提早取得，並設總金額上限為21萬元，讓市民以自己的金錢自助。

該黨前司庫、特許財經分析師袁海文補充指，派錢建議等不少都動用公帑，但建議從強積金取得供款，則只是使用市民自己的儲蓄，強調可要求提取者必須是受疫情影響人士。

至於派錢建議，該黨前立法會議員鄺俊宇指，民主黨全力倡議推動全民「回水」1.5萬元，指澳門政府同樣面對財赤亦照樣「回水」。他指，民主黨最初發動萬人聯署支持回水，現已有約2.5萬人參與，顯示有一定民意支持，他將去信呼籲陳茂波在制訂預算案的最後階段，回信表明是否打算派錢。他又提到，外匯基金今年有1978億元盈利，加上創新及科技局已研究出派錢機制，有機會減低派錢行政費。

倡10億元「樓宇排污系統衞生安全基金」鼓勵檢視污水系統

不少疫情傳播源於大廈污水渠問題，民主黨莊榮輝表示，該黨要求設立基金，因為排污系統並不屬於大廈業主立案法團範圍，認為政府如不能鼓勵業主合作將無法根治問題，因而需要提供誘因鼓勵業主處理有關問題。

此外，袁海文代表該黨指，反對增加任何市民的稅務負擔。他提到，政府與民建聯都有提出要求加稅，但指民主黨反對現時加稅。他又反駁民建聯提出考慮增加物業增值稅及遺產稅兩項稅種，因為富人可以分別透過公司持有物業，與及設立信託基金逃避相關稅種，只會令中產人士受害。

該黨中委冼卓嵐指，他們會繼續倡議反對明日大嶼計劃，認為只是土地反配問題，批評是政治豪賭。