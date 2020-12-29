財政預算案｜廠商會促大規模檢測　與廣東省、澳門設旅行氣泡

財政司司長陳茂波將於明年2月公布新一份《財政預算案》，廠商會日前向政府提交建議書，就防控疫情、經濟重啟、融入國家發展、推動「再工業化」以及支援企業等範疇，提出共18項建議。 在控制新冠疫情方面，廠商會建議，政府應認真考慮再次實施大規模社區檢測，並加強跨部門協調，提升抗疫的應變效率和加大執行的力度，從源頭堵截、傳播阻斷、疫情監察、精準防範等方面入手，實施全程的嚴格管控。 廠商會又建議，政府當局應盡快與廣東省、澳門探討設立某種形式的「旅行氣泡」安排，透過實施先導計劃例如允許符合特定條件的人士將入境後的檢疫隔離期由14天縮短為7天甚至更短，以及對已經接種疫苗並持有合格醫療證明的港人豁免檢疫隔離，循序漸進地放寬過境人員流動。

財政司司長陳茂波將於明年2月公布新一份《財政預算案》。（資料圖片／鄭子峰攝）

倡為部分行業實施第三期「保就業」計劃

廠商會認為，政府應精準扶持在疫情下有需要的行業，建議政府應繼續投放資源於有需要領域，針對部分行業包括為餐飲服務業，以及遭受國際市場低迷和疫情等多重打擊的製造業、進出口貿易業提供更有效支援。廠商會建議政府應為部分行業實施第三期「保就業」計劃，並按不同行業的具體情況和需要釐訂補貼的比例、申請條件和資助期限。

廠商會建議，政府應制定具前瞻性、整全的「再工業化」政策，運用傾斜性政策，透過土地、財稅、人才引進、勞力供應、市場渠道（例如政府優先採購）、法規等方面的優惠和便利性措施，增加企業投資製造業的誘因；強化「創新、科技及再工業化委員會」的角色，組建專門負責「再工業化」事宜的部門。

在協助港商參與「內循環」上，廠商會建議，政府應協助港商加快「出口轉內銷」，拓寬電子商貿的內銷渠道，並積極向中央爭取為港商拓展內銷提供便利化安排，例如在「進博會」和「消博會」中擴大港商的展位面積；探討與內地省市政府合作在不同城市舉辦以推廣香港產品和品牌為主題的經貿洽談會等。

倡改善取消強積金對沖設計 暫緩推動改變法定假日安排

廠商會又建議，政府應切實改善取消強積金對沖的相關政策設計，進一步向業界作充分諮詢，並將每隔四年進行的強積金供款入息上下限檢討工作暫停一次；又認為最低工資應凍結於現時水平，並暫緩推動改變法定假日（統一「勞工假」和公眾假）的安排，就有關議題向社會上的各持份者作進一步諮詢。