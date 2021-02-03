港大學生會如期辦《地厚天高》放映會　未見校方阻撓　數十人參加

撰文： 羅家晴 最後更新日期： 2021-02-03 20:20

港大學生會定於今日、周五（5日）及下周一（8日）在校方放映記錄片《地厚天高》，惟港大校方早前以「有可能違法」為由介入活動。《港大校園電視報》昨引述消息指，若學生會堅持舉辦放映會，校方或出動保安人員阻止同學參與放映會。 學生會昨（2日）發聲明表示，校方沒有再聯絡學生會表示有何行動，故活動會如常舉行。學生會如常在晚上6時半於學生會大樓舉辦放映會，逾50名學生參與活動，期間未見有校方人員和保安阻撓，放映會至晚上8時順利完結。

記錄片《地厚天高》由港大校友林子穎執導，內容記錄前本土民主前線召集人梁天琦在2016年參選立法會的經歷。港大學生會副會長鄭凱盈在放映會前表示，舉辦放映會是希望以最客觀和學術角度，讓同學了解2016年梁天琦事件。鄭凱盈強調，放映會已實施人流管制，學生和傳媒進場時需要出示學生證和記者證，亦要求場內人士佩戴口罩，避免觸犯法例。

校方曾稱記錄片中某字眼及言論 或引起執法機關關注

根據《港大校園電視報》報道，校方早前向學生會中央幹事發出的文件指，《地厚天高》部分片段具法律風險及法律後果，校方認為在《國安法》下片段中某些字眼及言論會引起另一派別人士（opposition party）及執法機關的關注（undesirable attention），包括「以武制暴是我們唯一的出路」、「香港獨立」、「光復香港，時代革命」等字句。校方認為若學生會在校內公開舉辦三場放映會，學生會和活動發起人將面臨極高風險。

學生會昨晚發表聲明指，活會如期進行動，認為旺角事件是香港歷史不可磨滅的一頁，不能因恐懼而三緘其口，學生會又批評校方要求取消活動，是打壓學生言論自由及學術自由。