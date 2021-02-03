校方勸停《地厚天高》放映會　港大學生會如期舉行　籲勿背棄學生

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-02-03 12:28

港大學生會定於本月3日（即今日）、5日及8日，放映以本土民主前線前發言人梁天琦為主題的紀錄片《地厚天高》，作為旺角騷亂事件五周年紀念活動。惟港大校方以「有可能違法」為由介入活動，《港大校園電視報》昨引述消息指，若學生會堅持舉辦放映會，校方或出動保安人員阻止同學參與放映會。 學生會昨晚（2月2日）發表聲明，表明會如期舉行活動，認為旺角事件是香港歷史不可磨滅的一頁，不能因恐懼而三緘其口，又批評校方要求取消活動，是打壓學生言論自由及學術自由。 會長葉芷琳指，放映會是學術研討性質，讓同學了解歷史，無其他意思，呼籲校方切勿「背棄學生」。

批校方「政治考量凌駕學生自治」

記錄片《地厚天高》由港大校友林子穎執導，以梁天琦自2015年初入社運圈，到2016年2月8日晚旺角騷亂（部分民主派人士稱為「魚蛋革命」）、參加立法會補選的經歷。其中梁天琦於參選期間提出的部分口號，如「光復香港，時代革命」等，於2019年修例風波中曾被廣泛引述。政府去年7月發稿，單方面宣稱「光復香港，時代革命」含有港獨意味，違反《港區國安法》。

《港大校園電視報》昨日引述消息人士指，學生發展及資源中心（CEDARS）曾主動聯絡學生會中央幹事，多次討論放映會「有可能違法」之處（包括港區國安法、預防及控制疾病條例等），若學生會堅持舉辦放映會，校方或會出動保安人員阻止同學參與放映會。

港大學生會聲明指，由於旺角事件五周年在即，故舉辦《年初一紀事》攝影展並播放《地厚天高》紀錄片，旨在讓同學認識香港近年的政治議題以及本土歷史。惟學生發展及資源中心（CEDARS）1月28日代表首次聯絡學生會，指《地厚天高》放映會有法律風險，並希望考慮取消或更改是次活動。

香港大學。（資料圖片）

會方當時強調，放映會本意僅為讓同學了解香港本土歷史，亦會嚴格執行人流管制及防疫措施，並出示由電影檢查監督發出的《電影檢查條例核准證明書》，嘗試釋除校方疑慮。

聲明又指，港大學生會獨立於港大運作，批評校方以政治考量凌駕學生自治、威逼取消活動，是打壓學生言論自由及學術自由，會方將如期舉辦《地厚天高》放映會，呼籲同學出席。

葉芷琳強調，活動純粹學術性質，無其他意思。（資料圖片／盧翊銘攝）

學生會長：問過法律意見認為無觸法

學生會會長葉芷琳回覆《香港01》記者查詢指，希望校方明白今次活動只是作為學術研討性質，讓同學了解香港歷史，沒有其他意思，會方亦初步詢問過法律意見，認為活動沒有觸犯法律。她指，會方會依足防疫規例，實施人流管制，確保同學安全，並會安排至少8名幹事在場確保活動順利進行。

至於是否擔心校方報警處理，葉芷琳表示「無得擔心」，無法預知校方會採取何種行動，但呼籲校方不要背棄自己的學生。