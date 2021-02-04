預算案︱自由黨倡加股票印花稅　張華峰批「殺掉唯一生金蛋的鵝」

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-02-04 11:02

財政預算案下周發表，自由黨較早前建議上調股票印花稅，增加政府收入。自由黨黨魁鍾國斌今日（2月4日）於港台節目上表示，疫情下所有行業都受打擊，唯有金融市場暢旺，因此上調股票印花稅是最快最有效增加政府收入的方法。 不過金融服務界立法會議員張華峰認為，加稅會減低香港金融市場的競爭力，反問：「點解連唯一生金蛋嘅鵝都要殺埋佢？」

鍾國斌、張華峰。（資料圖片）

鍾國斌表示，金融市場是少數於疫情下不受打擊的行業，加上「北水」影響，股票市場十分暢旺。他引述數據指，2019年每日平均成交量1,290億元，政府每年可收股票印花稅300多億元，以現時稅率0.1%計，如果上調至0.2%，即可最少多收300多億元。況且，他指現時股市每日成交額2,000多億元，收到的稅會更多。

鍾國斌指，不擔心加收股票印花稅影響香港金融市場競爭力，對於一般買賣投資者而言，投資1萬元只是收取10元稅款，大家都「未必為意俾咗稅」，相信大部分投資者不會介意稅款，「北水」就更加不介意，「睇都係睇股價啦」。

張華峰指出，業界大中小企業都反對上調股票印花稅。他指美國、新加坡、日本都免收相關稅項，在這個環境不明朗的財政、經濟環境下，競爭力十分重要，香港金融市場要保持優勢，就不能增加稅款，如將0.1%稅率加至0.2%，已等同翻倍。他提到0.1%稅率看起來很少，但實際上已足以嚇退投資者，影響10萬金融從業員生計。

張華峰又提到，現時每日2,000億元的港股成交額，有相當一部分是衍生產品做成，真正利潤沒想像中多。他指，如果真的幫到政府顯著增加收入，不會介意稍微提升稅率，但認為上調股票印花稅會令香港競爭力減低、成交量減少，而且現時從海外如新加坡都能買入香港金融產品，反問：「點解連唯一生金蛋嘅鵝都要殺埋佢？」