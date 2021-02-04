政壇諸事町︱林鄭看立法會直播　對政府工作「三大罪狀」有同感

撰文： 文維廣 最後更新日期： 2021-02-04 15:29

今日在行政長官答問會上，特首林鄭月娥開場發言立即回應李慧琼以立法會內務委員會主席與政務司司長張建宗會面時，對政府工作表現的意見，更強調有關意見為「如實反映」，再盤點三大罪狀，包括局長回答口頭質詢內容太冗長、給事務委員會討論的文件太遲出、出席財務委員會或工務小組會議的個別官員回答「太虛」。 林鄭在會議上又再重申，自己時常看立法會各會議直播，所以對這些問題有一定同感，她已要求政務司司長張建宗作出提點、跟進改善和監督成效。

林鄭及立法會議員出席立法會答問會。

林鄭在行政長官答問會的開場發言指表示，感謝立法會上月就《施政報告》通過致謝議案，留意到辯論中議員發表了很多務實意見。她之後表示，留意到李慧琼最近多次與政務司司長每周會議上，都如實反映部分議員對政府表現的意見。

她之後指，當中包括個別局長回答議員口頭質詢時內容太冗長、給事務委員會討論的文件出得太遲、出席財務委員會或工務小組會議的個別官員回答提問太虛。林鄭表示自己時常觀看立法會各會議的直播，故對議員反映的上述問題有一定的同感。

林鄭以往間中提到自己經常看立法會會議的直播，特別是有關言論與議員開會表現有關，例如批評泛民議員拉布等。