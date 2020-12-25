政壇諸事町︳林鄭平安夜「找數」　跟進回應建制問答大會提問

特首林鄭月娥上月底發表施政報告，她在出席立法會行政長官答問會時，表明重推每月立法會「短問短答」環節，並會就答問會或「短問短答」中需要跟進回應的提問，在30日內提交回應。新措施已經實施，特首辦平安夜晚上（24日）向立法會提交跟進回應。 由特首辦提交立法會的回覆，包括5個由各司局長回應議員的提問，主要是答問會提問的補充資料、重申政府對個別政策的既定立場等，例如有關印尼及菲律賓外傭訓練費的新規例、吸引非本地培訓醫生來港的工作、發展北環線的時間表等。不過，不少政策局的答覆都只是重申立場，當中相對有看點的，要數IQ160的勞工及福利局局長羅致光。

特首辦昨日向立法會發出的回覆，昨晚7時由立法會秘書處轉發電郵至各議員。不過昨日是平安夜，亦是立法會休會期間，連本應每逢周三召開的大會亦已休會，相信各議員收到回覆後，會留待假期後再作進一步跟進。

回應大多舊調重彈 惟羅致光詳細交代外傭關注

再者，各位司局長的回應不少都是重申一些已經公開的資訊，例如運輸及房屋局局長陳帆提交的北環線工作，就是本月16日已公布的規劃措施；同樣由陳帆回應的「劏房」租務管制工作小組進度，亦只是重申爭取明年首季完成研究。而食物及衞生局局長陳肇始有關吸引非本地培訓醫生的措施亦是已多次重申的資料。

較有看點的回應，要數勞工及福利局局長羅致光。他在回應新民黨葉劉淑儀就印尼政府免除外傭須支付訓練費一事的回應詳盡，將印尼政府的政策目標，不同收費內容、局方與印方交涉過程等一一詳列，並將當局處理外傭「跳工」問題的工作、成果等細節交代，並非只是重申政府論調，答覆相當有誠意。