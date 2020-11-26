施政報告｜林鄭：恢復每月短問短答　有需要時願推強制用安心出行

特首林鄭月娥今日上午（26日）在立法會出席行政長官答問會，一開始即點名多名建制派議員，稱《施政報告》採納了他們的意見，強調自己重視行政立法關係，即場宣布恢復每月一次「短問短答」質詢時間。 林鄭又指，有需要時願意強制市民使用安心出行應用程式，指除了強制全民檢測，採取更嚴格措施和強制性態度，是現時防疫抗疫方向。

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【12:08】新民黨葉劉淑儀指中產關注外藉家庭僱工的問題，近來不少投訴涉印尼向僱主收取訓練費，而消息指菲律賓都有此打算，相信收費會令中產負擔加重，直指勞工及福利局局長羅致光的幫忙不大，問港府可否「出多啲力」幫忙，方向上如收少一點。

林鄭回應指，這涉及平衡問題，因為不可讓太多外傭來港，故外傭本地轉工，亦要先經病毒檢測才可進入，會請羅致光再研究。

葉劉指中產有長期困擾，因相關費用很費，而中介公司亦收費不少，代中產僱主問，如外傭在3個月內轉工，僱主可否免為外傭支付機票等費用，林鄭稱將一併研究。

醫學界陳沛然是唯一一名非建制議員提問。（鄭子峰攝）

唯一非建制議員提問 陳沛然關注輸入個案

【12:04】醫學界陳沛然關注疫情「清零」問題，認為要針對輸入個案才能達至零本地個案目標，而過去亦曾出現輸入豁免檢疫個案導致本地爆發。

林鄭回應說，正全面檢視如何改善防疫漏洞，政府會盡快整理文件供議員檢視。但她認為，只靠「外防輸入」未必能百分之百保證疫情安全，強調最重要是確保防止疫情反彈。

【11:58】經民聯林健鋒指《施政報告》全面，對香港短中期發展有利，又問到何時可以「清零」，因未通關影響營商。他提到香港面對疫情外內問題，就算特首「叻過超人」、「好打得」，反問她「是否可以自己做曬」。他指，特首雖然經常說特事特辦，但「你急他們不急」，問港府如何做到更緊密的制度，監察每個部門工作。

林鄭回應指，「施政可改善，落實可加快」，認為司局長都很努力，但永遠可以做得更好，她會不停督促。林鄭強調「不能靠人，要靠制度」，但她自己會在不同範疇親自督導，無論花多少時間都會繼續，笑言議會平靜「幫了我很大忙」，如果立法會不是今日的立法會，她不會有「撤銷非住宅物業雙倍從價印花稅」的措施推出，並由她作為行政長官以限時4個月的公共收入保障令，令措施今日起立即生效。她稱，有時好的政策都做不到，是因為有人不配合。

林健鋒之後追問疫苗何時到港，林鄭指任何政府都難以交出時間表、路線圖，最重要精準做病毒檢測，做好防疫紀律，如人人守紀律，沒有跳舞、除下口罩，或到人多地方等，就不會有大爆發。

民主派總辭後，答問大會幾乎清一色是建制派提問，唯一非建制派是醫學界陳沛然。（鄭子峰攝）

林鄭：全民強制檢測難實行

【11:28】民建聯陳恒鑌關注，政府有何措施為新冠肺炎達至「清零」，認為政府應更嚴格控制疫情，包括全民強制檢測。

林鄭回應說，已實施為特定群組強制檢測，若日後有高危群組會繼續做。她質疑強制全民檢測目的為何，認為在今日情況下非常困難，不會達到預期效果。

至於政府為何不能安排指定車輛接載市民到指定酒店，林鄭說，為在高危地區回港市民安排指定車輛去指定酒店，政府正在做相關工作。

積極研究引入海外醫生

【11:28】自由黨主席張宇人認為，《施政報告》有願景有遠景，但「遠水不能救近火」，指出香港醫生數目嚴重不足，輪候時間創新高，關注政府能否引入海外醫生，不應被醫委會阻撓有關事項。

林鄭回應說，會非常認真積極研究引入海外醫生，她個人支持可引入，與議員立場一致，自己有決心希望可為市民福祉著想，又希望局部讓海外訓練的港人可回港執業。

林鄭又特別提到，十分關注學前兒童有特殊學習需要的事，其中到校學前計劃在今年增至提供8000個位，兩年後10000個位，但樽頸位是兒科醫生不足，她明白若引入海外醫生會令到「醫務界紥紥跳，又會出聲明譴責我」，但她堅持要提出相關意見，政府會積極研究引入海外醫生。

▼施政報告2020八大重點▼

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林鄭稱發表報告「無連任意圖」：田北辰你害咗我

【11:22】實政圓桌田北辰指，特首在開場白時點名指，回應了很多議員的訴求，希望下次能獲特首提名，他接下來的建議不會害林鄭。他指機場是防疫缺口，交由旅客自行取唾液樣本會令檢測不準確，亦不應讓高風險的返港人士自行選擇及前往酒店。

主席梁君彥著田北辰盡快提出問題，田北辰稱是在發表意見，梁君彥反駁指現在並非他發表《施政報告》的時間，引來哄堂大笑。林鄭之後指，正積極研究為返港人士安排指定酒店，正與酒店業接洽，著田北辰有介紹可轉交自己。她又笑言，會將田北辰的建議紀錄在案，達成後下次會點名提田北辰，但稱「田北辰你害咗」，因田北辰昨日向傳媒表示《施政報告》是為爭取連任，但她稱發表報告「無連任意圖」 。

田北辰昨指新一份《施政報告》是為林鄭爭取連任，林鄭今日在答問會指其言論「害咗我」，她發表《施政報告》「無連任意圖」。（鄭子峰攝）

【11:20】工聯會郭偉强問到，長遠房屋策略以前一直不達標，而輪候公屋數字現時是5.6年，而《施政報告》終於表示找到足夠土地建屋，問到330公頃如何確保十年內交貨。

林鄭月娥指，10年內31.6萬單位為可達到的興建目標，以往建屋有很多部門間協調問題，未來會授權發展局跨部門督導，交通、民政等議題，都不能阻止生地變熟地，她本人亦會親自督導。她又提到，希望房委會亦多用新的組裝合成建築方法，加強供應。郭追問，平均每年3萬的供應何時做得到。林鄭回指，初期做不到平均每年3萬起貨，但政府會盡量追上進度。

林鄭：下次訪京將爭取中央支持本港旅遊業

【11:10】旅遊界姚思榮對政府向旅遊業撥款表示感謝，《施政報告》中亦提及不少與旅遊界相關的基建，涉及層面廣闊，希望政府重啟跨部門小組統籌各政策局，以應對未來困局 。

林鄭指，施政報告中西九、美化維港兩岸等措施都涉及旅遊角度，同意政府內部有需要統整理順，自言好願意擔任領導統籌的工作。她又指，考慮到旅遊業在疫情期間受到最嚴重的打擊，因此在《施政報告》提出額外撥款支援，下次訪京亦會與新上任的國家文化和旅遊部長會面，爭取中央支持本港旅遊業，她會負起統籌角色，統籌各部門發展旅遊業。

鄭泳舜促劏房租務管制 林鄭稱難承諾明年交草案

【10:55】民建聯鄭泳舜關注過渡性房屋問題，他指《施政報告》提出為輪候公屋逾3年的「N無人士」提供現金津貼，但卻未有提出劏房租務管制時間表，他問及特首能否承諾能在2021年中提交草案規管劏房。

林鄭回應說，本屆政府首關注過渡性房屋問題，她指出當中涉及多個範疇，其中為低收入家庭住户提供現金津貼，明年中起接受申請，並於7月起派發。她又關注，提供現金津貼或會導致有誘因令業主加租，所以要取一個平衡。

林鄭表示，劏房租務管制工作已加快了進度，但由於劏房租務管制小組明年初才提交報告，她現時難以承諾可於明年中提交條例草案上立法會，但承諾會盡快做。

民建聯立法會議員鄭泳舜提問。（鄭子峰攝）

謝偉俊促讓市民提取強積金 林鄭：不適當

【10:45】建制派謝偉俊指，今次答問會是有序交流意見，指《施政報告》中大家都有得着，但亦明顯有所忽略，有願景無現景，遠水不能救近火。他希望透過修例，讓市民可提出強積金「自救」，「捱過今天先啦特首」。

林鄭回應指，明白遠水不能救近火，但亦要考慮長遠影響，強調強積金的長遠供款是為未來籌謀，因為市民未必能自己規劃，認為是重要支柱，如果拆掉會有問題。她強調政府有安全網，貿然讓市民從強積金提款非最適當。林鄭又指，各種各樣的系統包括中產可用按揭、借貸，使用強積金的供款，會帶來嚴重後果。

林鄭月娥出席立法會答問大會。（鄭子峰攝）

恢復每月一次「短問短答」



【10:30】答問會開始，林鄭月娥在開場白對各議員表示感謝，指聽到大家的意見，會納入《施政報告》，並繼續聽取大家意見。



林鄭指，對今年出席答問會有所感受，強調自己很重視行政立法關係，亦重視立法會監察職能，很願意來立法會。林鄭重提自己過去3年多出席多次答問會，亦增加了每次半小時「短問短答」，共出席了14次，回答了267條問題，每次會後都有跟進，例如民建聯陳克勤提出資助舊樓業主電梯，亦有處理一些即時問題，如工聯會麥美娟提出改善政府外判合約工待遇，以至財委會主席陳健波認為官員答得不好，想分享心得，已在短時間內安排。

林鄭強調，這些好的關係都證明行政立法可互制、互配合，希望日後繼續。她即場提出，如果立法會同意，希望盡快恢復每個月一次的「短問短答」質詢時間，日後所有跟進工作30天內回應，由特首辦負責。