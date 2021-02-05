梁君彥將向4名DQ泛民議員提和解　就追討800萬酬金磋商細節

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-02-05 11:54

全國人大常委會去年11月就立法會議員資格問題作出決定，港府隨即褫奪公民黨楊岳橋、郭家麒、郭家麒及會計界梁繼昌的議員資格，並裁定四人議席自去年7月30日起出現空缺，外界關注立法會會否向四人追討共約800萬的酬金和實報實銷開支。 立法會行政管理委員會今天（5日）召開會議，立法會主席梁君彥在會後表示，將向四人提出和解建議，稍後與四人磋商細節，強調會以「法、理、情」去處理事件。

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梁君彥指，行管會的決定是考慮到過往先例的法律意見、成功追回款項的機會、當中牽涉法律費用及議員的抗辯理由，遂向四人提出和解建議，稍後會與有關人士磋商細節。

他指出，劉小麗、梁國雄等四人被取消議員一事中，立法會也是以此方法處理4人薪津的問題，強調立法會以法、理、情處理。梁君彥又稱，議員有其抗辯理由，立法會也有追討的法理依據，故經行管會討論，認為沿用上次的原則處理較為穩妥。

根據議員酬津安排，議員完成首四年任期，可取得約72萬元約滿酬金。外界關注，被DQ的四名議員是否需向立法會交還72萬酬金，以及今年8月至10月、每人最多近100萬的每月酬金和辦事處實報實銷營運開支。

翻查資料，行管會2017年向梁國雄、姚松炎、羅冠聰和劉小麗提出和解協議，不追討四人的酬金，但四人需交還預支但未用的辦事處營運資金，以及還交電腦、手提電話等辦事處器材亦要交還，各人分別需交還19至31萬元。