人大DQ｜民主派告別立法會留影　胡志偉：民主運動需有新想像

全國人大常委員會早前就立法會議員資格作出決定，公民黨楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒及會計界梁繼昌被褫奪議員資格，觸發其餘15名民主派議員總辭。民主黨許智峯和香港本土毛孟靜的任期分別於本月11日及12日結束，二人在今天（27日）交還立法會辦公室，其餘15名議員的任期則於12月1日結束。 郭榮鏗、梁繼昌等13名民主派議員今天下午在立法會地下大堂與秘書處職員拍攝合照，隨後多名民主派議員合照留影，高呼「香港加油，抗爭到底，香港人，煲底見」等口號。民主派會議召集人、民主黨主席胡志偉表示，民主派失去議席不代表失去發聲的空間，又指現時議會制度有很多「框框條條」限制議員監察政府的空間，認為民主派就民主運動需有新想像，選舉只是抗爭運動的其中一個平台。

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多名民主派今天與立法會秘書處職員拍攝合照和道別，出席議員包括民主黨胡志偉、林卓廷、許智峯、鄺俊宇、尹兆堅和黃碧雲，公民黨郭榮鏗，教育界葉建源等，立法會副秘書長梁慶儀、助理秘書長衛碧瑤等秘書處職員亦有出席，除了拍攝大合照外，議員與秘書處職員亦有自拍「集郵」，氣氛良好。

胡志偉指明日大嶼建派不停提問「幾好笑」

民主派多名議員隨後亦在「立」字標致下拍攝合照，他們高呼「香港加油，抗爭到底，香港人，煲底見」等口號。胡志偉表示，立法會財委會今天審議明日大嶼前期撥款，建制派不斷提出問題，他形容情境「幾好笑」，「建制派今天提出好多『所謂』有質素嘅問題，正好反映泛民喺議會嘅時候，建制派無負責任監察政府，只做應聲蟲同舉手機器，根本地令議會失衡，完全無視民主派同市民的意見」。

被問到民主派日後會否再參選立法會選舉，胡志偉指出，現時的議會制度有很多「框框條條」限制議員監察政府的功能，又坦言明年的選舉有很多未知之數，「有無得選都未知，有得選但可唔可以參選都係未知之數，甚至在新規定下，當選到但可以做幾耐都未知」，認為民主派日後在民主運動上需有新想像，日後選舉或只是抗爭運動其中一個平台，強調民主派的前路無論為何，民主運動的基礎是決不放棄，有堅持才有希望。