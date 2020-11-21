人大DQ｜郭榮鏗宣布退出政壇　憶求美國制裁：人生如棋　落子無悔

港府在本月11日根據全國人大常委會決定，宣布公民黨楊岳橋、法律界郭榮鏗、郭家麒及會計界梁繼昌4名第六屆立法會議員，即時喪失議員資格，其後15名民主派議員宣布總辭。 政圈關注被DQ4人的去向，郭榮鏗接受Now新聞專訪時表示，決定結束8年的政治生涯，日後將不再參選，但暫時未有計劃離開香港生活。對於人大DQ的主因是他曾去信美國要求制裁，郭榮鏗稱：「人生如棋，落子無悔，當時想清楚要做的事就做」。

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今年曾5次等人大決定未來 曾有「林鄭契仔」稱號

郭榮鏗在訪問中形容近月感到相當折騰，因為今年已先後5次要等待全國人大常委會決定他的未來，包括在4月內會風波被港澳辦譴責，當時已預計會被取消資格，之後到國安法實施、等待會否被取消參選立法會資格，再等待能否延任，最後獲准延任又被取消議員資格」。

2006年加入公民黨的郭榮鏗，2012年從黨友吳靄儀手中接棒出任法律界議員，2016年成功連任，過去亦曾出任市區重建局非執行董事。特首林鄭月娥上任初期，更採納他提出的一手樓空置稅的建議，令郭榮鏗一度有「林鄭契仔」的稱號。

內會風波曾罕有被兩辦批評

在去年10月，原為內會副主席的郭榮鏗負責主持新一年度內會主席選舉，但歷經15次會議後仍未能選出主席，港澳辦其後罕有發文批評郭榮鏗及部分民主派議員濫用權力拖延主席選舉長達六個月，影響立法會正常運作；中聯辦亦發表聲明，強烈譴責部分議員惡意「拉布」、採取「政治攬炒」的行為。

談及未來去向，郭榮鏗坦言，在7月30日被取消參選資格當天，他已決定不會再參加任何選舉，他認為議會式政治已過時，至於應如何向前走，則要讓年青人決定。他又說，從政的遺憾是令家人承受很大壓力，「這也令我覺得此刻退出，都是一件好事。」