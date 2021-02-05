林鄭月娥：面對境外勢力「真金不怕洪爐火」　不辱維護國安使命

撰文： 翟睿敏 最後更新日期： 2021-02-05 19:48

因應新冠疫情，中聯辦今年的新春酒會移師至網上舉行，今日（5日）下午除了發布中聯辦主任駱惠寧的致辭外，特首林鄭月娥、全國政協副主席董建華及梁振英亦有以普通話發表新春祝語。 林鄭向香港市民及廣大內地同胞拜早年，又稱過去一年港區政府在多重打擊下，砥礪奮進、止暴制亂、遏止新冠疫情及防範境外勢力干預。她提到，面對境外勢力就設立《港區國安法》的種種批評及制裁，相信「真金不怕洪爐火」，她和同事不會受到威嚇，定當不辱維護國家安全的使命。

林鄭表示，港區政府全力以赴、迎難而上；在推進止暴制亂、遏止新冠疫情及防範境外勢力干預等工作上，中央始終是香港最堅強的後盾，「一國兩制」始終是最能保障香港，最符合國家及特區的利益長期繁榮和穩定的政策。她又希望，香港可在「十四五」的開局之年，與國家同發展、共繁榮。

董建華就在發言時形容，過去一年是香港守望相助、共度時艱的一年。面對新冠疫情造成的各種困難，特區政府以及各級醫護人員緊守崗位、各司其職，市民同舟共濟，讓他深感欣慰。他又提到，中央政府在努力克服內地疫情的同時，派遣專業隊伍來港協助大規模檢測，充分體現國家對香港的關懷及愛護，同樣令他深受感動。

梁振英則表示，過去一年既是不容易的一年，也是共同應對困難的一年；重申《國安法》在香港落地生效，為國家安全和社會穩定提供了有力保障。