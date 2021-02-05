駱惠寧列「四個判斷」：落實中央全面管治權　逐步破解民生問題

撰文： 翟睿敏 最後更新日期： 2021-02-05 18:21

《香港01》早前獨家報道，中聯辦內部出現大規模人員輪換，接任的新面孔來自「五湖四海」，目的是以全新的角度和方法，探討、解決香港錯綜複雜的各種政治和經濟民生問題，掀起外界揣測是否由中聯辦換班着手「改革香港」。 中聯辦今日（5日）舉行網上新春酒會，部份人員首度亮相，以家鄉方言為港人送上新年祝福。過去一年中央連續就香港國安立法等作出重大決策，談到香港未來還會有什麼變化，中聯辦主任駱惠寧致辭時就表示，變與不變「是客觀的、辯證的、發展的」，而過去一年的香港之「變」是撥亂反正，糾正「變形」和「走樣」的事，「一國兩制」必將沿着正確的方向行穩致遠。

「一國」底線會更牢 堅持愛國者治港

駱惠寧又提到，面向未來對「香港這個家」有「四個判斷」，一是「一國兩制」的方針不會變，且「一國」底線會更牢、「兩制」活力會更大；並堅持「愛國者治港」，堅守「一國」原則，嚴格按照《憲法》和《基本法》辦事，維護憲制秩序，落實中央全面管治權，香港才能繁榮穩定、長治久安。

守護香港安寧能力更強 維護國家安全成效更好

二是《憲法》、《基本法》賦予的各項權利不會變，且守護香港安寧的能力會更強、維護國家安全的成效會更好；堅決執行香港國安法，堅持在法治的軌道上彰顯民主自由，拒絕落入泛政治化的漩渦，拒絕脫離良政善治的初衷，香港才會有規有矩、家和人興。

逐步破解就業、收入、土地、房屋、醫療等重大民生問題

三是大家習慣的生活方式不會變，且發展經濟改善民生的步伐會加大、廣大市民的生活質量會提高；拿出更加精準有效的施政措施，逐步破解就業、收入、土地、房屋、醫療等重大民生問題，解決影響廣大市民生活的深層次矛盾，讓每一個人的努力都不被辜負，才會獲得更多幸福感及安全感。

自由市場優勢及面向世界格局不變 增強經濟競爭力

四是自由市場優勢和面向世界的格局不會變，且融入國家發展的空間會更大、參與國際競爭的底氣會更足；用好共建「一帶一路」、粵港澳大灣區重大機遇，當好國內大循環的「參與者」，做好國內國際雙循環的「促進者」，增強香港經濟的競爭力，香港才會「風雨不動安如山」。

駱惠寧在末段特別提及國家主席習近平，對香港的疫情狀況殷殷關切。又強調香港是中國的香港，「國家好，香港一定會好」是歷史的大邏輯，有偉大祖國做堅強後盾，特區政府和社會各界的共同努力，香港一定會變得更好。