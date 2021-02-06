年宵開鑼｜區議員巡維園指衞生良好　質疑容許賣花不許踢波

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-02-06 15:59

全港各區15個年宵花市今日（年廿五）開鑼，開放至2月11日（年三十晚）。因應新冠肺炎疫情，政府推出一系列防疫措施，包括採取紅、黃、綠燈人流管制，當紅、黃燈亮起時，市民須取票進場。 數名灣仔區議員到維園年宵視察情況，灣仔區議會副主席麥景星說，目前維園環境衞生，但稱花市人流比市民踢波時還要多，不明白為何政府舉辦花市，但不容許市民於球場踢波。

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麥景星指，今早維園人流不多，衞生狀況良好，相信傳播新冠病毒的風險不大。但他指出，花市人流肯定比市民踢波時多，質疑為何政府容許市民買花，卻不容許踢波。他說，政府早前開放14個運動場所，但不包括足球場及籃球場，認為政府可將舉辦花市的防疫工夫應用在球場上，又或只容許球會租場訓練。

灣仔區議員陳鈺琳稱，維園目前人流疏落，維持在綠燈狀態，若人流增多或會轉至紅或黃燈，市民需要取票進場，取票後需要在1小時內使用，市民亦可從食環署網頁得知各花市的人流狀態及消毒時間。她又指，市民毋須掃瞄「安心出行」應用程式也可進入花市，現場所見，掃瞄「安心出行」的市民亦不多。

支聯會花卉運至大坑派發 望市民隨緣樂助

支聯會位於維園年宵的濕貨攤位遭食環署終止合約，一眾成員及義工今早撤離維園。灣仔區議會主席楊雪盈表示，今早收到支聯會的求助，稱他們需要搬走攤位的花卉，現時已將一部分花卉運到大坑，會連同支聯會的單張派發給市民，希望市民隨緣樂助。