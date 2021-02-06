年宵開鑼｜桃花大王首日賣三分一貨　即加價兩成：十分看好有錢賺

撰文： 麥凱茵 最後更新日期： 2021-02-06 15:13

維園年宵花市今日（6日）開鑼，由於社交距離的限制，花檔都只有兩邊排開，場地看落非常疏落、空曠。有買花市民直言「好嘥位」，認為可以中間再加排檔；同時因花檔減少，選擇較少，花價普遍貴往年約20元。

曾公開批評政府的「桃花大王」劉海濤，對於人流感到非常滿意，更笑稱已經賣去三分一貨，故即日起價，增幅達兩成，「十分看好（今年生意）有錢賺」，一改早前會蝕百萬元的說法。

由於今年花檔都只有兩邊排開，場地看落非常疏落、空曠。(余俊亮攝）

維園年宵花市今年共設92檔，規模較過去減少近半。市民無論由銅鑼灣或天后的入口進入花市，他們必須量度體溫。另外，食環處亦在出入口展示「安心出行」二維碼，又實施紅綠燈人流管制裝置，電視螢幕等。

記者逗留的3個多小時，紅綠燈人流管制一直維持在綠色，即毋需排隊，現場亦未見人龍。而處方未有強制入場人士必須使用「安心出行」，現場僅有數人掃碼打卡。

維園年宵花市今年共設92檔，不少市民前來買年花。（余俊亮攝）

由於今年花檔都只有兩邊排開，場地看落非常疏落、空曠。前來購買蘭花的鍾小姐批評，中間的地方「吉」出來，「好嘥位」，又認為本港疫情已回落，即使中間再多設一班排檔也合適，「好可惜」。但不少檔主則認為首日人流暢旺，生意可觀。

專賣外國進口花的王先生透露，今年花價貴往年兩成，因為內地需求增、匯率等影響，但無阻市民買花，「一年一次，今年入得嚟維園就一定喺買花，唔會無嘢出返去。」他又指，意大利桃花約110元至120元一小束，「呢個好似假咁，好靚，好受歡迎」，有信心20多萬的成本可以完全賺回。

「桃花大王」劉海濤指，花價即日升兩成。（余俊亮攝）

「桃花大王」劉海濤曾透露，今年成本達百多萬元，恐怕取消花市會蝕本。不過，今日他則笑稱「十分看好（今年生意）有錢賺」，因為首日已經賣去三分一的貨，「啲花價即日就起」。他指，高1.5米的桃花往年賣3,000元，今日已加至3,800元，增幅達兩成。

而賣水仙的房小姐則指，因應疫情會平賣，由過一頭水仙80元，改至150元三頭水仙，「自己種得辛苦，大家買得開開心心就算啦。」

陳小姐每年都到維園買年花，今年買了兩盤蘭花。（余俊亮攝）

陳小姐買了兩盤蘭花，由於每年都到維園買年花，故曾擔心花市會取消，「知道有返第一日即刻嚟，但都預選擇少咗會貴」，其蘭花則較去年貴20元。

鄧婆婆則用300元買了束桃花，她表示喜歡花，故對有得逛花市感開心。被問到政府取消又再開花市，她以「得啖笑」作回應。