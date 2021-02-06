年宵｜支聯會攤檔掛籲捐橫額　食環終止租約　勒令早上7時前交還

撰文： 陳淑霞 最後更新日期： 2021-02-06 01:34

政府決定「復辦」年宵花市，並將於今（6日）起開鑼。成功以底價投得3個濕貨攤位的支聯會，昨（5日）兩度收到食環署警告，到晚上8時45分更要求支聯會兩小時內，移除與售賣物品無關的橫額物品，否則考慮終止合約。 負責投得該攤位的支聯會秘書蔡耀昌證實，於今凌晨12時許接獲署方終止協議通知，並獲勒令須於明早7時前還原攤位，否則可接管處置，亦無須向支聯會賠償。政府更聲稱，有權就一切開支或損失，「視為拖欠政府債項」作出追討。

支聯會於今凌晨12時許接獲署方終止協議通知。

支聯會今年成功以底價投得3個濕貨攤位，競投當日原遭食環署拒絕簽約，但數小時後轉軚開綠燈，得以繼續於維園擺設攤檔「自由花圃」。各攤檔昨起可以於維園開展準備工作，支聯會亦做好準備工作，在攤位掛上呼籲捐款予六四紀念館的橫額，另將售賣天堂鳥、銀柳、太陽花、康乃馨、仙人掌及風信子等年花。其中繡球花開花時，花瓣會彼此依靠，支聯會認為，寓意中港民主運動唇齒相依，命運與共。

不過，食環署職員於昨日晚上到支聯會的攤檔貼上警告信，指攤檔展示了與售賣物品無關的橫額，涉嫌違反租用協議，並要求在兩小時內移除相關物品，否則考慮終止合約。



蔡耀昌表示，今日凌晨12時許已接獲署方終止協議通知，支聯會李卓人及其他常委將於明早6時半到達現場，亦會視乎食環署行動，再作決定。