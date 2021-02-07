職津、食物銀行申領資格放寬　羅致光冀暫時減輕市民經濟負擔

撰文： 陳綽嵐 最後更新日期： 2021-02-07 11:18

新冠肺炎疫情持續多月，多個行業被迫停工停業，失業率達6.6%，創16年來新高。 勞工及福利局局長羅致光今日（7日）在港台節目《給香港的信》時表示，為了應對疫情帶來的挑戰，政府4日宣布了有放寬職家庭津貼計劃的工作時數要求，以及暫時放寬食品銀行服務的資產限額，希望暫時減輕有需要的個人和家庭的經濟負擔。

政府上周宣布由6月起，將放寬在職家庭津貼計劃申請門檻，非單親住戶的工作時數由144小時，下調至72小時，預計2.4萬人受惠。（資料圖片）

羅政光表示， 在疫情下，在職人士現時的工作時間及收入或會減少，由於工作時間減少，部分人可能會面臨失去申領在職家庭津貼的風險，為防止這種「雙重危險」，政府建議暫時將非單親家庭的基本工作時間要求，減少至每月72小時；中級津貼的工作時間要求也將從每月168小時減少到每月132小時；而單親家庭的每月36、54和72小時的工作時間要求將保持不變。

這項暫時性的安排下，每月總工作時間達到72至131小時的家庭，將有資格獲得每月最高1,000港元的基本津貼，家庭中每個合資格的兒童和青年每月最高可獲1,400港元的兒童津貼，以一個有兩個孩子的四口之家為例，每月最多可獲得3,800港元。

▼2月3日，港府「強烈建議」公務員出入政府總部使用安心出行▼

+ 2 + 2 + 2

另外，政府暫時放寬食品銀行服務的資產限額，服務旨在提供長達八週的一次性基本食品援助，幫助遇到突然變化並面臨直接財務困難的個人和家庭應付日常食品支出。政府建議通過增加在職家庭津貼計劃的資產限額，放寬食物銀行服務的資產限額，以一個四口之家為例，資產限額將從264,000港元提高到548,000港元。政府預期會增加約4.3億港元的承擔額，可令約12萬名額外服務使用者受惠。

羅致光希望，這兩項額外措施可以為暫時減輕有需要的個人和家庭的經濟負擔，並祝願隨著疫苗接種計劃的推出，全球疫情可以受到控制，恢復一定程度上的社會和經濟活動。