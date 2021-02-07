支聯會年宵遭禁　梁振英：有人不斷衝擊國家主權　現時「輸凸」

撰文： 陳綽嵐 最後更新日期： 2021-02-07 12:20

全港15個年宵花市昨日開鑼，支聯會在維園年宵的濕貨攤位，被食環署指違反使用協議，展示與鮮花無關橫幅，決定與支聯會終止租鉉。支聯會主席李卓人批評當局政治打壓，反映香港自由空間萎縮。 全國政協副主席、前特首梁振英今（7日）在Facebook指，有人慨嘆政府連「舊派也容不下」，但他認為政府處事手法與過去不同，是因為過去兩年有一些人勾結外部勢力，圖謀中國變天變色，不斷衝擊中國的主權、安全和發展利益，現時情況是在政治鬥爭中的「鍊爆」、「輸凸」。

李卓人昨日指，支聯會已連續30年在維園擺設年宵攤位，上年支聯會同樣以政治訴求吸引市民買花，但今年卻不容許，批評當局打壓市民的表達及言論自由。

梁振英fb發文指，無論是支聯會事件，抑或是行政長官產出辦法，「如果政府和過去的做法不一樣，有關人士應該反思，過去一兩年他們做了什麼？」他以馬路違泊作比喻，指馬路邊不是合法泊車位，但如果非法泊車問題不是十分嚴重，警察或網開一面，但如果非法泊車造成嚴重塞車，警察就沒有理由不執法。

梁振英。（資料圖片／梁鵬威攝）

梁振英指，在政治鬥爭中，這叫「鍊爆」，在賭博中，這叫「輸凸」，並再次批評壹傳媒創辦人黎智英及其他泛民人士勾結外部勢力，圖謀中國變天變色，衝擊中國的主權、安全和發展利益，認為是爭取自由的人士導致香港今日的局面。