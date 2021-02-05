食環要求支聯會維園年宵攤位拆除賣花無關內容　蔡耀昌批政治打壓

撰文： 翟睿敏 最後更新日期： 2021-02-05 23:57

政府早前決定取消年宵花市，後改變決定宣布在原有地點復辦，不過就將規模減半及取消乾貨區。支聯會今年成功以底價投得3個濕貨攤位，原遭食環署拒絕簽約，但數小時後轉軚開綠燈，得以繼續於維園擺設攤檔「自由花圃」。 不過，在年宵市場準備明日開鑼之際，支聯會的攤位今日（5日）就兩度收到食環署的警告，指攤位內其中一個有關呼籲市民捐款支持、去年六四晚會訴訟案的橫額，與售賣物品無關；到晚上8時45分發出警告信，要求支聯會兩小時內移除相關物品，否則考慮終止合約。 負責投得該攤位的支聯會秘書蔡耀昌趕到現場了解，接受傳媒採訪時批評食環署政治打壓。攤位暫時以紅布圍封，明早9時會照常開始營業。

涉事橫額。（歐陽德浩攝）

支聯會自1990年在維園年宵市場設置攤位，推介民運書籍及紀念品。政府去年不允許賣乾貨，支聯會改以濕貨攤檔傳達政治信息。根據支聯會的介紹，今年的攤位宗旨，是透過賣花帶出「六四」32周年主題「為自由 共命運 同抗爭」，將民主及自由訊息帶進日常生活。

《香港01》記者今早到場視察，支聯會的攤位位置為19號和20號，年花種類包括天堂鳥、銀柳、太陽花、康乃馨、仙人掌及風信子。按支聯會的解釋，繡球花開花時，花瓣會彼此依靠，代表中港民主運動唇齒相依，命運與共；買5枝繡球花則象徵「五大綱領」及「五大訴求，缺一不可」等。

支聯會的攤位2月5日晚上收到食環署警告信，被指內容與賣花無關，要求兩小時內拆除，否則可能會終止合約。（支聯會Facebook）

食環署職員於晚上到攤檔貼上警告信，指攤檔展示了與售賣物品無關的橫額，涉嫌違反租用協議，要求在兩小時內移除相關物品，否則考慮終止合約。趕到現場的蔡耀昌表示，攤位尚未正式營業，仍是搭建階段，但今日下午已有食環署職員指，其中一個有關呼籲市民就去年六四晚會訴訟案捐款的橫額，不應該出現，支聯會因而遮住了捐款的訊息，僅留低呼籲關注六四事件的字句。到晚上再到攤檔貼上警告信，蔡耀昌指食環署職員口頭上表示他們的攤檔標語包含政治訊息。

蔡耀昌對食環署的做法表示難以接受，又批評極不合理。他指出，支聯會舉辦維園攤位超過30年，多年來都有宣傳政治訊息，食環署亦無阻撓；去年改賣濕貨後，亦有將訊息與不同的花連結。對於今年在沒有事先溝通下便迅速警告，蔡耀昌斥不單違反程序公義，更懷疑食環署的判斷有政治目的，支聯會將商討對策。