環境局發表新減廢藍圖　黃錦星：適時公布綜合廢物管理設施選址

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-02-09 11:15

環境局昨（8日）發表《香港資源循環藍圖2035》，中期目標是推行都市固體廢物收費，人均棄置量將較2020年逐步減少40%至45%，2035年前達至零廢堆填。 新藍圖提及，會籌備發展新的轉廢為能設施，以先進技術處理無法回收的都市固體廢物，期望有關設施可於2030年代落成。環境局局長黃錦星今（9日）在港台節目《千禧年代》上表示，政府計劃建立綜合廢物管理設施轉廢為能，將於適當時候公布選址。

黃錦星表示，除了希望達至全民減廢目標外，政府亦會透過有機資源回收中心將廚餘轉廢為能，近年亦在現有污水處理廠一址多用，將污泥混合廚餘，產生可再生能源。

對於藍圖預期在落實垃圾徵費後，按去年香港都市固體廢物的人均棄置量逐步減少40%至45%，回收率提升至約55%，目標與上一份藍圖相同，黃錦星解釋，全球回收市場逆轉，進出口及價格面對大挑戰，加上立法會仍需時審議垃圾徵費草案，因此要審視度勢，形容目標既務實又進取。

綠領行動總幹事何漢威認為，藍圖目標與上一份相同，批評當局未能達到目標，在減廢工作上做得差。

何漢威批政府未達上一份減廢藍圖目標

綠領行動總幹事何漢威認為，藍圖目標與上一份相同，批評當局未能達到目標，在減廢工作上做得差。他又反對政府建立綜合廢物管理設施，將不可回收物料轉廢為能，認為有關設施即是焚化爐，加上部分塑膠產品需要更長時間焚燒，亦要大量燃料驅動，做法是本末倒置。