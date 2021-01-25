環境局將訂新廢物管理藍圖　反駁垃圾貿易自由港指控　環團促監管

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-01-25 17:53

立法會環境事務委員會今日（25日）討論香港廢物管理策略，會上有議員問及局方，對於環團綠惜地球引述國際刑警去年報告，點名香港擔當「垃圾貿易自由港」角色的指控。環境局副局長謝展寰在會上反駁並非事實，認為在《巴塞爾公約》規管後，經本港轉口的廢塑膠數字將跌至微不足道。 綠惜地球回應指，「歷史」已證明環保署過去對問題懶散，質疑被視為洋垃圾退回貨櫃，有關廢料是否真正可回收，希望局方公布回收數字，釋除被當垃圾棄置堆填區的疑慮。

環境局即將發表新一份廢物管理長遠策略藍圖。（資料圖片）

謝展寰指出，在規管跨國有害廢物的《巴塞爾公約》今年生效前，全球有大規模廢塑膠貿易，但隨內地收緊廢物入口及實施《公約》後，經本港轉口的廢塑膠大幅減少，故認為環團提及的情況已成「歷史問題」。他引述數據指，2016年本港廢塑膠轉口量有270萬公噸，至去年已減少至9.6公噸，減少幅度達96%，期望今年管制生效後，有關數字將跌至更微不足道。他指，受《公約》規管下，只有乾淨、單一的塑膠廢料才可進口本港及必須回收再造，其他則須向環保署申請許可證。

對於環團引述國際刑警《報告》，點名香港一直擔當「垃圾貿易自由港」角色，謝指報告並無有關指控，只有在提及國際間非法貿易時，有一句提及比利時有7個貨櫃經香港轉口。

環團又按環保署數據，指在2019年已有14個載有不同廢物的貨櫃，遭馬來西亞及菲律賓退回本港，涉逾280噸，最終多個貨櫃要在本地回收處理，認為廢物來源地成疑，卻要本港「硬食」，部份更需棄置堆填區。謝展寰回應指並非事實，解釋其中12個貨櫃是不受規管的廢塑膠，退回本港原因涉及商業糾紛，而非違禁品，最後已在本港或其他地區回收再造；另外2個貨櫃屬非法出口的廢電子貨櫃，政府已檢控有關出口商，亦已回收處理，強調全部沒有丟棄本港堆填區。

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環團促把關工作宜緊不宜鬆

綠惜地球回應指，國際刑警《報告》預視廢塑膠貿有龐大市場，過去兩年非法運輸量明顯增加，並透過自由港等轉口地，偽裝成廢品來源地，即香港一直扮演的角色，強調「歷史」已證明環保署過去對問題懶散。環團希望局方公布被視為洋垃圾退回的貨櫃真正回收率，釋除被當垃圾棄置堆填區的疑慮。

環團又擔心沒簽《公約》的美國繼續利用香港轉口廢品，促請當局把關工作宜緊不宜鬆，尤其增加監管美國進口貨櫃；一旦發現違規情況，應盡早對外公布，並定期向立法會匯報進度及情況，提醒發達國家勿做缺德的垃圾貿易。

環保署表示，環保園內有12幅土地，餘下2、3幅未租出。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

4度被追問環保園退租問題 僅稱盡量提供協助

此外，《香港01》曾報道去年環保園先後傳出有三名租戶撤出消息，立法會議員謝偉銓在會上4度追問園內退租情況。環保署助理署長 (減廢及回收)方健華均沒有回應，僅稱園內有12幅土地，餘下2、3幅「未租出」，又指不時收到租戶反映經營困難，會盡量提供協助，退租會按租約處理。

至於膠袋徵費調整，環保署副署長(特別項目)陸嘉健表示，在目前經濟情況下，要思考如何調整有關水平，亦希望檢討豁免範圍，例如承載冷凍食品的膠袋、麵包袋等，是檢討方向之一。

環境局在2013年5月發表《香港資源循環藍圖2013-2022》常被批評不達標，環境局即將發表新一份廢物管理長遠策略藍圖。環保署副署長伍江美妮表示，希望加大力度訂立長遠策略，建立循環經濟及創造綠色就業，逐步擺脫過度依賴堆填區。