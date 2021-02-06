港區國安法半年拘捕97人檢控8人　鄧炳強︰話告得少言之尚早

撰文： 鄭秋玲 陳家怡 最後更新日期： 2021-02-06 10:58

港區國安法自去年中落實後，警務處至今共拘捕97人，當中8人被檢控。警務處處長鄧炳強今早（6日）出席商台節目《政經星期六》時，對於被指檢控比例少，「依家就話我哋告得少，就言之尚早啦。」另外，港區國安法的舉報熱線自去年11月推出以來獲約4萬個舉報，鄧炳強指當中不少可以跟進。就教育局向學校發出國家安全活動指引，鄧炳強指首要都是聯絡警民關係主任，都有責任如何提高學生守法意識。

警務處處長鄧炳強今早（6日）出席商台節目《政經星期六》。（資料圖片）

就港區國安法，鄧炳強表示，對手是國家級特工及情報人員，警方未來會透過情報、調查、與其他持份者合作，加強維護國家安全，指有需要會與國安公署交流情報，強調所有調查、取證、檢控都是警方工作。對於國安法下拘捕97人，只有8人被檢控，鄧炳強指不會理會被捕人背景，「依家就話我哋告得少，就言之尚早啦。」

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教育局日前向學校發出國家安全活動指引，列明若學生在校內佩戴政治訊息的飾物，在學校叫口號、拉人鏈、張貼政治標語、唱帶有政治訊息歌曲、存有疑港獨或宣揚仇恨及暴力物品等，學校需諮詢警區警民關係主任，如遇上嚴重或緊急情況則報警。鄧炳強指首要都是聯絡警民關係主任，都有責任如何提高學生守法意識，「去到刑事係咪牽涉犯法，睇返每個案件。」

警司警誡須首先承認事實及有悔意

另外，鄧炳強在香港電台《星期六問責》上表示，去年首9個月有1,852名因為干犯刑事罪行被捕的18歲以下人士，150人接受了警司警誡即約8%，與以往相若，主要涉及盜竊、打架案件。與反修例相關的被捕人中，只有19人接受了警司警誡。鄧炳強表示，接受警司警誡首先要承認事實及有悔意，但在反修例事件被捕的青少年中，很少人會開口說話或承認，他認為可能與網上一些說法有關，教他們被捕後不要說話，只要大聲說出自己名字就會有律師前來協助。