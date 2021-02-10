李家超：須防範本土恐怖主義死灰復燃　社會各界要重建守法意識

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-02-10 20:55

日前警方表示搗破一宗嚴重爆炸品案，在粉嶺搜獲逾20公斤爆炸品原材料，今日（10日）在粉嶺裁判法院以涉嫌「管有爆炸品」罪及「管有攻擊性武器或適合作非法用途的工具」罪分別起訴兩名涉案者。保安局局長李家超今日撰寫網誌，指本土恐怖主義再次響起警號，形容黑暴威脅陰霾不散，巿民不能掉以輕心。 李家超又指，危害國家安全風險依然存在，本土恐怖主義和黑暴活動隨時死灰復燃，更有走向地下的跡象。他表示，「暴亂」對法治基礎帶來嚴重衝擊，而守法意識崩潰，亦為香港長治久安埋下計時炸彈，故保安局成立的跨部門反恐專責組會繼續密切審視國際形勢變化和香港受恐襲威脅，同時社會各界要重新建立守法意識，攜手令香港成為一個安全的宜居城市。

李家超引述案件中，警方除搜獲共23.5公斤可用於製造爆炸品的化學粉末、遙控裝置外，亦搜獲弓箭、電槍、伸縮棍，以及防毒面具、頭盔、防護衣等，並有寫有「光復香港 時代革命」等口號的單張。他指，經調查後相信有人計劃於農曆新年前，提供爆炸原料給本地極端暴力分子，以造成大量嚴重人命傷亡，對此嚴厲譴責。

他表示，警隊在事件中繼續展現情報蒐集和執行行動的專業能力，成功化解恐襲危機，讓市民可以安心過年，對警隊的努力表示感謝。

最後，李家超在文中表示，臨近歲晚，祝願市民闔家平安，香港安定太平。