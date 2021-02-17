專訪︱吳秋北三招變革工聯會：更積極參與管治　倡考公僕國安知識

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-02-17 07:00

《港區國安法》去年實施後，香港政局迎來翻天覆地變化，外界關注北京會否在下月全國「兩會」再次出手，改革香港政治制度。「改革」近月彷彿成為建制派關鍵詞，本港最大黨民建聯早前提出「變革香港」，表明要「多渠道參與管治」，另一建制大黨工聯會亦提出三大主張。 工聯會會長吳秋北指，該會未來主張會環繞三大方面，包括支持建立健全的「愛國者治港」制度、改善勞工權益等，他舉例指可培訓、考核公務員有關國家安全的知識。 定位上，工聯會日後將從各個公職、諮詢架構等範疇，更積極參與特區管治，成為團結愛國愛港力量的打工仔組織，亦可提供更多人才加入政府，參與社會建設過程，支持各種改革。

吳秋北與傳媒茶聚時表示，近期收到不少朋友查詢，工聯會是否也有「變革」類似想法，故邀約傳媒解說未來工作。他稱，目前暫時只有大方向，具體細節、政策倡議和行動綱領，須待下月全國「兩會」過後、3月28工聯會換屆的代表大會時再仔細公布，目前須先「賣一賣關子」。

總體而言，吳秋北指工聯會未來最重要的工作方向有三個：

一、建立健全「愛國者治港」制度

吳秋北提到，近日特首林鄭月娥述職期間，國家主席習近平再次強調只有做到「愛國者治港」，中央對香港特區的全面管治權才能有效落實，並肯定林鄭對於愛國者的定義、止暴制亂將香港推回正軌的工作、於大是大非立場堅定。吳秋北指，堅持「愛國者治港」，是國家主權安全發展利益、確保香港長期繁榮穩定的基本原則，於後國安法時代，這個制度也需要迎來改革，做到港澳辦副主任張曉明所言的「愛國愛港者治港，反中亂港者出局」。

具體而言，吳秋北指，工聯會將全力支持特區政府於現行制度上，保證「愛國者治港」，於施政、教育、公務員、司法系統上，都真正落實體現新時期的要求。他特別提到公務員，經過前年修例風波，令人更加明白到一支高忠誠度、有擔當、擁護特區和《基本法》公務員團隊的重要性，於暴亂期間有個別公務員團體支持暴力、攬炒甚至港獨，完全感受不到他們對「一國兩制」的承擔。他認為情況不可接受，必須撥亂反正，確保行使公權力的治港班子是一支愛國、高效、勇於承擔而不避事的隊伍。

吳秋北重申，現時主張仍屬大方向，但個人建議政府除了現時正在做的公職人員宣誓修例外，可考慮更多措施，例如針對公務員加入新的考核內容，包括國家安全知識等，並作相應培訓。

執行維護國家安全、領土完整的工作時，到底他們是勇於擔當還是避事？這些都是可考核的內容。他們到底有沒有勇氣，捍衞一國兩制的實踐呢？是否可在現有的公務員考核機制，增加相適應的內容？這個由公務員事務局考慮。 吳秋北

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回應曾鈺成：亂局因「愛國者治港」強調得不夠

談到「愛國者治港」，立法會前主席曾鈺成較早前接受《香港01》訪問期間提出疑問，指愛國固然毫無爭議，可是回歸以來歷屆立法會皆由建制派佔多數；區議會於2019年前，都是由建制派主導；主要官員由中央任命。曾鈺成認為，回歸以來香港都已經由「愛國者管治」，但香港還是搞出亂子，所以愛國是一個「必要條件」，但不是「充分條件」，愛國以外有更多必須具備的特質。

吳秋北回應指，曾鈺成或許因一些自身經歷的緣故，有其一套看法。但他認為，過去香港搞出亂局正正因為對「愛國者治港」強調得不夠，而不是過多。他舉例指，2019年暴亂期間作為公務員應該有捍衞「一國兩制」的意志，但市民見不到。另外有一些反對派「不斷將愛國人士加以抹黑、詆譭」，抹黑中國共產黨，聲稱「愛國不愛黨」，蠱惑人心；想通過選舉參與建制，但對於簽署確認書斤斤計較。

工聯會過往多次發起請願，要求改善勞工權益。（資料圖片／工聯會提供）

二、改善勞工權益

吳秋北又提到，工聯會認為香港資本高度壟斷、貧富懸殊、產業單一化、土地資源過度集中等問題，不利香港長遠經濟發展，財富需要更好的分配；回歸後資本的澎漲與橫行，甚至一定程度上阻礙本港的政治發展，例如過去一些政治事件中，都見到本地資金的介入。

他表示，港府需要打破過去「小政府大市場」等思維模式，做到以民為本、共享發展成果，讓香港成為「人人有機會」的智慧型社會。今年3月兩會，中央或會有更多惠港措施的出台，工聯會將充分考慮新形勢，於站位上作相應配合。具體如何做，稍後會再公布連串行動綱領。

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三、為香港尋找新增長點 團結愛國愛港陣營

吳秋北認為，香港未來經濟的新增長點，相當大程度由內地發展帶動，其中粵港澳大灣區對香港助益甚大。在「一國兩制」下，到底如何協助打破制度壁壘，充分發揮兩制的優勢，讓年青人貢獻青春和熱血，參與國家發展並有所收穫，這也是工聯會未來重點工作之一。

因此，工聯會在新時代下將會高舉工運旗幟，團結香港社會更多力量，尤其打工仔。吳秋北指，過去有人不斷分化打工仔，於暴亂期間打著工會旗號發起罷工罷市，「我們工聯會會是大風浪下的一支旗幟、穩定的力量，團結更廣泛愛國愛港的力量，參與新時代工運和發展建設。」

他稱，工聯會作為打工仔組織，是社會的建設者、參與者、穩定力量，對於特區政府保持一貫「支持、合作、批評、監督」的態度，尤其支持政府在行政、司法、教育、媒體、社會發展等各方面進行改革。

▼民建聯較早前提出「變革香港」▼

向政府輸出管治人才？ 吳：量力而為

民建聯提出「變革香港」，定位改為「多渠道參與管治」，黨主席李慧琼明言會逐步向執政進發，未來會派更多人加入政府。現時只有何啟明一位成員任職副局長的工聯會，又有沒有類似想法？

吳秋北指，管治的主體責任在特區政府，以及下設的眾多諮詢架構、建制機制組成的治港主體。他表示，工聯會將積極參與特區政府各層次架構，包括諮詢架構、立法會、區議會、行政會議，以至政府團隊，不排除未來會更加積極參與。至於派人加入問責團隊，吳秋北稱，任何政黨都須量力而為，檢視自身人才儲備是否充足，他相信在新的政治情況下，工聯會更積極參與特區管治，會吸納到更多優秀人才。

不過吳秋北同意，香港始終是行政主導，政府施政以行政長官為首，政黨人士參與其中，角色轉變為施政者，最終也有「屁股指揮腦袋」的情況。他強調，任何政黨人士加入政府後，也不能預期是為實踐個別政黨的抱負，他們總體上也要認同政府的路線，政治議題上則必須保持一致。當然個別政策上，政黨人士某些理念仍然可以對政府施政發揮影響力。

▼逾50名民主派初選參選人被捕▼

+ 5 + 5 + 5

信中央無打算「打死」反對派 觸碰底線自取滅亡

《港區國安法》實施後，民主派陷入前所未有之低潮，去年初選參與者逾50人更被捕，在這種政治環境下，「深藍」陣營更為得勢，甚至出現一些將反對派「往死裡打」的說法。

吳秋北相信，中央從來不是想對香港的從政者「往死裡打」。不過他指，國家的紅線應該旗幟鮮明地捍衞，尤其涉及領土安全和發展利益，沒有任何妥協餘地。他批評，反對派過去一段時間「不知是假糊塗還是真想觸碰底線」，肆意挑戰中央權威，中央迫於無奈才會出手，形容這是「自取其辱、自取滅亡」。

吳秋北邀約傳媒，講解工聯會日後工作重點。（張浩維攝）

中央屬鼓勵角色 「具體怎麼做還是靠自己」

吳秋北認為，在國家安全的前提下，任何黨派都有自由作不同政治訴求，「外國的反對派，都會稱自己是愛國者，一講到獨立，就是分離主義，肯定不容於政權。正常的反對派，都應該要愛國」，一些支持分離主義、勾結外國勢力、與中央對著幹的反對派，非政權所能容忍。他指，被國安法整治並非因其是反對派，而是因為他們觸犯國安條例，這一點千萬不要被混淆。

工聯會提出的新工作方向，事前有否與中央官員溝通過？吳秋北憶述，工聯會2018年訪問內地期間，獲主管港澳事務的國務院副總理韓正接見。當時韓正充分肯定工聯會角色，是愛國愛港力量的主力軍、「一國兩制」實踐的同盟軍，他對此表示十分自豪。



他指中聯辦、港澳辦以至中央領導人，過往對於工聯會的工作都相當熟悉，鼓勵他們不斷發展壯大，工聯會亦會不斷自我鞭策，完善自己的工作，「中央領導人的角色是鼓勵，具體怎麼做，還是靠我們自己。」