專訪｜民建聯倡「變革」　曾鈺成指一廂情願：政府不理睬無從改革

撰文： 陳嘉洛 最後更新日期： 2021-02-09 07:00

民建聯近日提出「變革香港」，倡議改革本港行政、司法架構等六大範疇，黨定位更由以往「參政議政」，改為「多渠道參與管治」，黨主席李慧琼明言政黨應逐步向執政進發。 不過，一手創立民建聯的曾鈺成接受《香港01》訪問時直言不寄厚望，質疑若政府不採納民建聯建議，變革便無從談起，故只能說是「爭取改革」，形容是民建聯提倡改革是「一廂情願」。 曾鈺成指，目前政府管治團隊「拉雜成軍」，若民建聯要做「執政黨」，起碼要在政府內佔據多個重要職位，例如由周浩鼎做律政司長......

民建聯創黨主席曾鈺成。（羅君豪攝）

我們參政，是為了對港人治港作積極的承擔；只有香港市民積極參政議政，一國兩制才能成功。我們將爭取市民的支持，參加競選，出任公職，促使堅持留港建港、誠心實踐一國兩制的港人成為治港建港的主流力量。 民建聯創黨宣言

入政府要聽政府話 丟掉民建聯政綱

1992年創立的民建聯，成立宣言圍繞「參政議政」。曾鈺成憶述當年創黨只有一個使命，就是參選，「我可以自豪地說，我們是有成績的，由最初什麼都不懂，選舉無人識，但現在已不同，一埋位，全套功夫已做好，可以開工。我們贏了最多議席，2019年前是區議會最大黨、立法會最大黨。」

曾鈺成說，在他領導下的民建聯，目標就是打選戰，贏取議席後支持特區政府施政。對於民建聯改變定位，曾鈺成稱無參與最新發展，但觀乎近日訊息，似乎民建聯認為不可只講選舉，要嘗試培養管治人才，但坦言不太看好，「我不想潑我的兄弟姐妹冷水，但有一個現實問題：民建聯提倡社會改革、政府要改革，政府如果唔睬你咁點？無得做。」



他提到，以往有民建聯成員加入政府，首先是放低政黨身份，「第一件事政府話你知，你現在是政府的人，不是民建聯的人；你要聽政府話，不是入政府實現民建聯的政綱，對不起，麻煩你把民建聯政綱丟掉，你入來是實現行政長官的《施政報告》。」

▼民建聯大事紀▼

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落實在政府 只能「爭取改革」

對於民建聯能否向執政進發，曾鈺成指，所謂「執政黨」必須有兩個條件，第一是有權實現政綱。他憶述初任立法會主席時，一名新西蘭駐港總領事直接問他，本地政黨參選時如何寫政綱，因根本無權落實，「如果民建聯出來參選，你（市民）支持我，我們勝出選舉就會減稅、提高最低工資，嘥氣啦！人哋信你咩？」

他當時笑答領事，「寫政綱很容易，只需要加『爭取』在前面，也只能夠爭取。政府做，便『成功爭取』，下一次選舉便有成績表交，『成功爭取』這樣那樣；如果政府不做，就寫『繼續爭取』，所以民建聯提出改革，最多也只是『爭取改革』。」

現時管治團隊拉雜成軍



成為「執政黨」第二個條件，曾鈺成指，起碼要在政府內佔據多個重要職位，例如司局長，始形成一支管治團隊，「現在講的管治團隊，說得難聽一點，只是拉雜成軍。」他舉例若民建聯派人選特首，「李慧琼做了行政長官，由陳克勤做教育局長，周浩鼎做律政司長，這才叫執政黨，但現在不是，政府只給你幾個位置，做政治助理、副局長、局長，還算嗎？」

作為李慧琼「師傅」，曾鈺成吹淡風過後，強調一定支持黨友提出改革，稱讚民建聯是「貼地」政黨，清楚知道市民訴求，舉例指2012年反國教事件，其實不少家長支持國教，但政府拒納建制意見，故看到在體制上有變革需要。他亦同意香港需要變革，如摒棄昔日「積極不干預」、「大市場小政府」等理念。