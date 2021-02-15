民建聯擺街站宣傳「變革香港」　李慧琼促盡快安排國產疫苗供港

撰文： 翟睿敏 最後更新日期： 2021-02-15 13:13

民建聯早前提出「變革香港」，倡議經濟、房屋、司法機構等六大範疇改革，並一改過往「參政議政」定位，變為「多渠道參與管治」。民建聯今早（15日）在全港各區擺設街站，向市民宣傳該黨新倡議，並向市民派發單張、防疫物資及朱古力。 民建聯主席李慧琼到小西灣街市外與市民拜年，祝大家新一年「牛運當頭、牛來運轉」。她希望財政司司長陳茂波可在即將公布的《財政預算案》中，為市民帶來公平正義的社會，包括設立失業援助金。

李慧琼表示，希望疫情可以盡快受控，政府就疫苗接種計劃「早推出、早安排」。她又指，政府仍未公布國產疫苗的接種安排，但早前民建聯舉行的 「要求引入國產疫苗」簽名運動，共獲得超過10萬名市民簽名支持，可見廣大市民期望國產疫苗供港。李慧琼要求政府與中央溝通，落實及編配國產疫苗來港，為市民提供多一個選擇。

有記者問到，會否要求政府安排市民到內地接種國產疫苗，民建聯副主席張國鈞指，最理想的安排是市民可到附近的診所接種，但不排除任何選項。

李慧琼又提到，希望下周公布的《預算案》能助香港擊退疫情及抒解民困，包括為基層設立短期「失業援助金」，以及為夾心中層增設外傭開支扣稅額和租金扣稅額等。她表示，雖然陳茂波多次提到政府已動用很多儲備抗疫，但她認為尚有8千多億元儲備，香港亦未曾發過大型債券，財政狀況仍然足夠穩健，政府雖然要審慎理財，但亦要本著「應使則使」的理念，將錢用在有需要的人身上。

此外，疫情揭示不少住宅的排污喉管保養不善或未有妥善接駁，民建聯希望政府撥備，津貼「三無大廈」進行渠管維修，並促請房委會加快檢查全港公屋單位的排水喉管，以解市民憂慮及截斷病源傳播。