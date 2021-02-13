車公中籤典故出自賈誼《治安策》　講論大時局　葉建源：車公靈驗

撰文： 翟睿敏 最後更新日期： 2021-02-13 18:26

今日（13日）適逢大年初二車公誕，鄉議局主席劉業強按傳統，早上到沙田車公廟為祈褔求籤，求得中籤的籤文中，其中一句是「積薪歷火非無事，識者能知火未燃」。 教育界立法會議員葉建源就大嘆車公靈驗，指此句典故出自漢朝才子賈誼的《治安策》：「夫抱火厝之積薪之下而寢其上，火未及燃，因謂之安，方今之勢，何以異此！」，意指時人向皇上進言均說天下安定，卻都不是實際知道治亂情況，形容這些人不是愚蠢就是諛媚。 葉建源稱，車公藉賈誼說香港，「所指為何，各自體會可也」。

劉業強為香港求得第45號中籤（左），沙田鄉委會則求得第14號中籤（右）。（李世榮Facebook）

下手須教一酌先，世情局面苦徒然；積薪歷火非無事，識者能知火未燃。 劉業強為港求得第45號中籤

葉建源在Facebook撰文解釋，劉業強所求得的籤文出自賈誼的《治安策》：「進言者皆曰天下已安已治矣，臣獨以為未也。曰安且治者，非愚則諛，皆非事實知治亂之體也。夫抱火厝之積薪之下而寢其上，火未及燃，因謂之安，方今之勢，何以異此！」

此文翻譯至白話，意即：「現在向皇上進言的人都說天下已經安定、已經大治，而我卻獨以為還沒有啊。說已經安定、已經大治的話的人，不是愚蠢就是諛媚，都不是實際知道治和亂這種情況的人。拋下火種在堆積的木柴之下，而人卻睡在木柴上面，火還未燃燒，就說這是安全的，當前的形勢，與此沒什麼兩樣。」

賈誼是出身於西漢的文學家，西漢初年朝廷成功鎮壓異姓諸侯王的割據勢力後，社會表面回復安定，但賈誼認為同姓諸侯王的力量仍然強大，加上匈奴常侵犯邊彊，因而上呈了《治安策》予漢文帝，論及了潛在的多種社會危機，包括地方諸侯、北方異族及社會各階層之間的種種矛盾。賈誼於文首已直斥說天下已經安定及大治的人，不是愚昧無知就是阿諛奉承，就如拋下火種在堆積的木柴之下，而人卻睡在木柴上面，不知危險將至，卻說狀況安全，而當時的政局，亦是這種狀況。

葉建源寫道，車公藉賈誼說香港，所指是是什麼，大家可以各自體會。