車公｜劉業強為港求45號中籤：世情局面苦徒然　解曰「凡事不合」

撰文： 羅家晴 最後更新日期： 2021-02-13 07:59

今日（13日）是農曆大年初二車公誕，新界鄉議局主席劉業強今早按習俗，7時在沙田車公廟為香港求籤祈福。 劉業強為香港求得第45號中籤，籤文為：「下手須教一酌先，世情局面苦徒然；積薪歷火非無事，識者能知火未燃」，解曰：「凡事不合，自身平安」。沙田鄉委會則為沙田求得第14籤號中籤。 劉業強指，香港面對問題很大，民生困苦、生意難做，政府每行一步都很重要，認為籤文意思是叫政府施政要精準、及時，否則會像火一樣蔓延得很快。

第45號中籤。

劉業強：政府若行錯棋火愈燒愈大

劉業強接受傳媒訪問時即場「解籤」，他指意思像捉棋一樣，現時香港面對大問題，民間疾苦、生意難做，不少人失業，政府每行一步棋都重要，強調若不果斷、「行唔啱棋」，問題就會很大，火亦會越燒越大，認為籤文籲政府施政要果斷、精準和及時。

劉業強又指，現時全世界面對疫症都難以處理，認為政府抗疫需要果斷和精準，若做得不好疫情如火一樣會蔓延得很快。他稱雖然政府稍後會放寬限聚令，但外防個案和追蹤輸入等方面應可做得更好。

下手須教一酌先，世情局面苦徒然；積薪歷火非無事，識者能知火未燃。 劉業強為港求得第45號中籤

政治上應以和為貴



至於斷簽指訴訟應「以和為貴」，是否解作不應控告民主派，劉業強說，政治上以和為貴最好，民意要疏導不能只用強硬政策，認為每個社會都要和諧，同心才可向前行。提到疾病方面，籤文解「換醫生為佳」，被問到政府是否應換人？劉業強稱，籤文指未來的一步棋非常重要，不可出錯，若做得不好，「任何方法都要諗」。

對於籤文「積薪歷火非無事，識者能知火未燃」，劉業強認為，政府施政「好多時講咗未必做到」，認為政府「諗之外要行得郁先得」。他提及，過往政府在房屋、土地政策的問題上，如新發展區都需20多年進行，強調這樣解決不到問題。劉業強認為，政府推行的政策重要，雖然市民都要同心，但這支籤是為香港求，故這是給政府一個很大的警號。

劉業強（右）為香港求得45號中籤。（香港01直播截圖）

鉞能罰惡明天憲，善者禎祥惡災殃；公道但存方寸地，那有驟雨並風霜 沙田鄉委會求得第14號中籤

沙田求得中籤：「公道但存方寸地」

沙田鄉委會首副主席李志麒為沙田求得14號中籤。沙田鄉委會主席莫錦貴會見傳媒時表示，籤文「善者禎祥惡災殃」是指為官者要行公道，不應「官有官做，民有民做」。他稱籤文「公道但存方寸地，那有驟雨並風霜」，意思是若大家有商有量，就不會有風風雨雨，疫情都會很快過去。

▼住年市民到車公廟祈福情況▼

官紳政要為香港求籤的傳統，其實早見於80年代。當年主要是由民政事務局官員負責求籤，但正式開始年份官方並無紀錄。至2003年，時任民政事務局局長何志平為香港求得下籤：「掛帆順水上揚州，半途頗耐浪打頭；實力撐持難寸進，落橈下𢃇水難流。」解曰「凡事不吉」。

及後同年爆發沙士、50萬人上街遊行等大事件。經此一役，由2004年起改由時任新界鄉議局主席劉皇發代替官員為香港求籤，2016年因發叔身體抱恙，改由兒子劉業強接手。