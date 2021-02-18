財政預算案︱林健鋒籲理性討論稅制改革　倡基建發債補財赤黑洞

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-02-18 07:00

財政司司長陳茂波下周將發表新一份預算案。基於財赤料達3,000億元以上、儲備將跌至政府13個月開支的「沙士水平」，外界其中一個關注點，在於政府會否檢視加稅的空間，穩定政府收入，一併解決長久以來本港稅基狹窄的問題。 《香港01》記者專訪經民聯副主席、行政會議成員林健鋒，討論公共財政、稅項問題。他認為，在維持香港國際金融中心地位前提下，社會可以理性討論稅制改革議題，但不要先入為主認為必須加稅，「最終可能減稅對香港更有利」。他又提到，政府向未來基建項目發債，並開放債市讓公眾購買，是一個更為理想的做法。 作為立法會議員、為商界發聲多年，林健鋒指出商界有用不同方式回饋社會，並願意接受社會監察，希望公眾不要「妖魔化」商界。

「可能最終減稅更有利？」 指稅制非簡單加減數

林健鋒指出，政府來年收入不穩定之下，對於公共財政「審時度勢，應使則使，考慮相應的方法有新的稅收」屬無可厚非，但在討論「加稅」議題前，首先弄清楚一個問題：加誰的稅。他反問，受到疫情打擊各行各業掙扎求存，百業蕭條，商人都沒有錢賺，哪來的條件談加稅，因此當務之急是重振香港經濟。

他指出，香港的簡單稅制、低稅率模式，是長久行之有效的方法，也為香港吸引大量外來投資者，他們經商的收入也可化為新的稅收來源，是香港長久以來優勢所在；2006年取消遺產稅後，香港成為國際的資產管理中心。「檢討稅制是沒有問題的，稅制是需要與時並進。但如果改完稅制後，影響香港國際金融中心的地位，這是得不償失的。」

林健鋒認為，公眾不須先入為主認為必須加稅，「結果可能是『唔好喎，減稅仲對香港有利』」，因為稅制不是一條簡單的加減數，加稅和「財富二次分配」之間也未必有直接關係，反而有可能「加加得減，減減得加」，影響投資者意欲。他指，尤其許多鄰近地區如新加坡、澳門等都傾向調低稅率，香港討論稅改時要更加小心。「如果調高稅項、複雜化稅制，會否將社會的活力、動力減低呢？這也是我們要注意的。」

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應趁儲備仍夠基建發債 息率高於iBond具吸引力

反之，林健鋒認為有一個做法可更有效地抵償政府未來開支——就基建項目發債。他指出，政府過往曾發多類型的債券，如綠色債券、銀色債券等，可是對於主要基建發債不多，只限於「五隧一橋」等，債市大有發展空間，未來幾年有許多大型基建等待上馬，發債可減少庫房負擔。他指香港和許多海外國家不同，有些國家發債背後沒有足夠的儲備支撐，只靠量寬印鈔救亡，但香港仍有千億元計儲備，如由官方發債足以給予投資者信心。現時也是個合適時候未雨綢繆，不應等到儲備「乾塘」才想辦法：「到時才發債，有沒有人買呢？」

林健鋒指出，過去一年經濟環境固然差，但香港並非所有人都「乾晒底」，持有資產、有能力投資的市民多的是，例如iBond、銀色債券的反應都很踴躍。現時香港是亞洲（除日本外）第三大債券市場，僅次於中國內地和南韓，林認為這可進一步發展，只要政府對未來基建的經濟效益有信心，大可提供一個比iBond稍高的息率（現時iBond保證息率為2厘），具體年期由發債者決定。除機構投資者外，公眾也可購買，他相信反應都會非常好。

「截至去年底，聯交所1,574隻債券，只有64隻可供散戶買賣（按：香港現時債券相關法規較著重保護投資者，公開發行的債券須受證監會規管，總體而言比僅售予專業投資者的債券嚴格得多），開放這個市場，發展空間仍然很多。政府可以公布多一點資料，比如明日大嶼，可以說明這個發債將來的願景，除了寫字樓和公屋，還可以有優閒度假區，對著山景、水質很優美等等。投資者如覺得吸引，又有信心，自然會買。」

對於政府的意願，林健鋒表示據其理解，陳茂波現時主要對「抗疫發展債券計劃」有保留，因抗疫工作實際上較難回本，但相信基建發債「有個future」，較容易接受。他甚至提到，不單本地基建項目，如大灣區科技發展、河套區發展等等，日後都可以相應地發債。

林健鋒認為基建發債有不少發展空間。（羅君豪攝）

為商界發聲：願回饋社會 籲公眾持平看待商界

林健鋒縱橫商界數十年，家族從事塑膠玩具生意，父親林亮由於早年將變形金剛玩具引入中國內地，有「中國變形金剛之父」之稱。林健鋒自2004年起代表香港總商會晉身立法會至今，現時身兼行會成員、全國政協委員、按揭證券有限公司非執董、多間企業董事、商會榮譽顧問或榮譽會長等，在大眾眼中，似乎「社會上層精英」的標籤較重。大家或會有疑問：這些商界人士能理解基層市民的狀況嗎？

林健鋒指出，商界人士其實都非常願意用不同方式回饋社會，做教育、社區服務等工作，捐助金錢、食物、日用品等，並為青年人、青年創業者提供更多機會，他個人亦會自掏腰包捐款作慈善用途，不過有時候公眾未必聚焦這些工作：「企業當然要知足常樂，懂得回報，在香港賺的錢，當然要為香港多做點事。」他表示，商界自然需要接受社會監察，也希望社會能持平看待商界，不要將其「妖魔化」，將之標籤為「社會的既得利益者」。

談移民：決定前小心想清楚 是否願意失去專業工作

對於財政預算案， 林健鋒表明不贊成人人派錢，認為政府應該向有需要人士及行業，提供更多針對性的支援措施。他指，政府當務之急是振興經濟，對不同界別包括工商界，有更多針對性的支援措施，協助業界渡過難關。當然，前提是疫情得以抑止，因此他希望盡快全民接種疫苗，早日通關，市民生活回復正常。

展望香港未來，林健鋒認為香港最大的社會問題是房屋，市民大眾因置業成本高昂，加重家庭負擔，影響生活質素。「香港不乏可發展用地，只是政府未來可以更有效利用現有土地，兼顧各方面發展，改善市民生活。」政治上，他希望社會能回歸平穩及理性，加強《港區國安法》宣傳及教育，對外解說香港的實際情況，澄清誤解及歪理，重建香港「東方之珠」的美譽，延續香港國際金融中心及法律樞紐的優勢。

談到移民現象，林健鋒表示任何年代都有人移民，以近日英國放寬BNO入籍為例，相信都是因英國自身脫歐後面對經濟問題，所以瞄準香港的人才、資金。但他提到：「（申請過程）未見官先打八十大板，未批准就要先交一筆錢，去到當地又要你證明有6個月資金過生活。你有錢過活還好，可是如果錢用光了，能找到工作嗎？如果你在香港做專業工作，到當地則要洗碗、掃街，你願意嗎？」因此他提醒港人，做任何決定前都要小心想清楚。