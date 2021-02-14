預算案｜陳茂波：料赤字3000億創歷史新高　再「全民派錢」有難度

撰文： 羅家晴 最後更新日期： 2021-02-14 15:49

新一份財政預算案即將發表，財政司司長陳茂波今早（14日）出席商台節目時表示，預計赤字會是歷史上最高，初步估算約3000億元，不過他稱由於去年股市暢旺，印花稅收上升，故與初步估算會有少許落差。 陳茂波強調，會採取逆周期措施，預算案需要「睇餸食飯，應洗則洗」。被問到會否考慮「加糖」？陳茂波稱「加糖」有難度，又指因去年進行現金發放計劃後，有意見認為應將資源更精準地給予有需要人士，似暗示再度全民派錢的機會不高。

陳茂波稱「加糖」有難度，又指政府財政資源有限，一方面要盡力協助市民減輕經濟壓力，另外亦要顧及中長線發展，推動疫情後的經濟復蘇。（資料圖片）

對會否推出較精準的現金派發計劃，如針對失業或基層人士等，陳茂波表示，政府推行任何計劃都希望行政簡單便捷，例如早前推出的「關愛共享計劃」都具有針對性，但不少市民反映申請手續繁複。同樣在去年推出的現金派發計劃，亦曾考慮撇除已移民的海外人士，惟發現入境處方面難以配合。

被問到近日不少市民計劃移民，會否擔心影響香港經濟？陳茂波稱，香港過去數十年面對不同考驗，有高高低低，現在看回頭大家都齊心合力地走過，他強調「香港是我們的家」，只要勝過難關，便可令我們的家園更加美好。