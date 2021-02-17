財政預算案︱指派錢萬五別無選擇　鄺俊宇：基建超支都千億喇！

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-02-17 07:00

談起派錢，有些人會覺得很民粹，為何不針對性地幫助有需要的人；有些人卻會覺得這是最直接幫到有需要市民的措施。誰是誰非乃政治判斷，難有客觀標準，但在鄺俊宇眼中，這似乎是「無可奈何」的選項。 財政預算案下周三（24日）將發表，民主黨較早前提出一系列建議，包括全民派錢（民主黨稱「回水」）15,000元。發起相關聯署的前立法會議員鄺俊宇接受《香港01》訪問期間，強調並沒有忽視香港長遠規劃和深層次問題，但認為市民現時處於水深火熱中，眼前問題無法解決，派錢是最直接救助貧苦大眾的方法，也認為沒有人能提出更好的建議。 他又慨嘆，全民派15,000元，花費總額約為1,000億元，政府近十年基建超支總額，已經超過這個數字：「其實政府節省一點已經很好。」

指派錢獲跨黨派支持

自從新冠肺炎疫情來襲，本地經濟受打擊、部分行業因防疫措施而生意大受影響甚至關閉、失業率升至6.6%創逾16年新高。去年財政預算案，財政司司長陳茂波公布全民派錢10,000元，另外又因應疫情推出4輪防疫抗疫基金，種種紓困措施已耗資逾3000億元。按照最新估算，今年公布的赤字將達3,000億元以上，財政儲備會跌至約8,000億元，約為政府13個月開支，接近沙士期間的水平。

對於派錢，鄺俊宇形容為「在經濟最疲弱、百業最蕭條的時間，及時將財富分配到有需要的市民手上」。他提到，原先在網上發起聯署要求「回水萬五」，以1萬人參與為目標，但最終超額完成，有2.5萬人參與，相當感謝市民的支持。

鄺俊宇又指，留意到有建制派政黨都提及派錢相關主張，如自由黨建議利用八達通平台派發5,000元電子消費券、工聯會建議派發8,000元電子消費券、實政圓桌建議發放8,000元現金。因此相信派錢有足夠民意和黨派支持基礎，問題只是金額和形式，而民主黨堅持須直接派發15,000元現金。

▼財政預算案2021 各大黨派建議一覽▼

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「市民無錢開飯，如何談未來？」

對於派錢的批評，坊間主要有兩個：其一是與其用「懶人大法」分錢了事，為何不善用資源投資未來；其二是財政儲備剩下8,000億元，只夠政府13個月開支，有沒有考慮庫房長遠的承擔能力？

鄺俊宇回應指，首先政府處理社會深層次問題的表現未如理想，貧富懸殊、土地供應等問題，即使不派錢也不見得政府會有決心解決，反而直接派錢予市民，貧困人士可以得到即時援助；反過來說派錢和改善社會深層次問題之間沒有衝突，可以同時進行。再者，鄺指現時市民的眼前難關都解決不了，和他們談投資未來似乎並非適當時候：「現在的情況是，市民無錢開飯，未能做到三餐溫飽、眼前問題都未解決，如何談投資一些虛無的未來？」

至於政府財政承擔能力，鄺俊宇表示放諸世界，擁有8,000億元儲備的經濟體也不多，許多國家甚至負債，香港情況已算不錯。他表示，從來沒有主張要派光政府庫房儲備，但認為8,000億元儲備並不算少，去年外匯基金投資收益更達到1,978億元，因此撥出約1,000億元協助市民渡過難關並不過分。他亦透露於辭任立法會議員前，問過金管局總裁余偉文，對方坦承由於已有去年經驗參考，如果今年再派錢，「理論上」行政費用可減低。

財政司司長陳茂波。（資料圖片）

港府去年外匯基金投資收益達1,978億元

提到外匯基金，根據金管局數字，香港於2021年1月份的外匯基金境外資產為40,187億港元。不過外匯基金不能隨意動用，例如現時有約2.1萬億元須預留作貨幣基礎，負責香港聯繫匯率制度。站在財金官員的角度，或會有一種擔憂：如果動輒使用外匯基金的累計盈餘，就算沒有動用「貨幣基礎」的部分，也可能對國際投資者釋出信息，香港維持港元免受狙擊的抵禦能力下降，從而影響聯繫匯率制度。

社會上有人認為，派錢治標不治本，且會削弱政府財政穩健，鄺俊宇重申，從來沒有要求派光儲備，而是認為現時的財政儲備水平仍然負擔得起。他又強調，一個社會沒有任何事物重要過「人民」，任何財金體系上的穩定，最終目的都是為了「安內」，讓人民有好的生活，在這種經濟民生狀態下，派15,000元不會即時讓市民過得很好，但對不少基層或失業市民來說是「救命錢」：「我不是說這（貨幣穩定）不重要，但既然人民被經濟摧殘得這麼慘，如不大力扶持他們，怎麼也說不通。況且，庫房仍然承受得起。」

對於坊間有意見認為政府應改革稅制，穩定收益，鄺俊宇表明民主黨現時認為暫無迫切性加稅，況且現時社會各階層都受經濟不景影響，如派錢紓困後又從稅項上加回去，豈不是等於沒有幫過：「我的角度是，你暫時不用開源，現階段保持住，稍後一路如常也可以的，運作得來，因為你的錢包內仍有錢。」不過他指，在充分尊重市民意見的前提下，政府可以開心見誠和市民討論如何開拓稅項，來一個「香港財政政策大辯論」，他對此持開放態度。

去年財政預算案公布全民派錢一萬。（資料圖片）

財爺會聽民主黨建議嗎？

說了那麼多支持派錢的理由，自然有人關注到一個現實問題：明眼人都知道，最終促使財爺派錢的，終究還是政治因素，視乎民間輿論反應和各大政黨取向，會否形成一種「如果唔派錢大家會反枱」的氣氛。不過相比起去年跨派別幾乎所有政黨都要求派錢，今年的呼聲沒那麼強。況且，政府向來不那麼重視民主派的意見，尤其民主派於立法會總辭後，曝光率和影響力進一步減低。記者直白問到：「你覺得財爺真的會聽民主黨建議嗎？」

鄺俊宇表示，支持派錢的不單單是民主黨，而是背後的民意基礎，已去信陳茂波反映市民的聲音，希望財爺能回應（按：於訪問進行後，鄺俊宇於2月10日收到財政司司長辦公室電郵回覆，指在制訂預算案時，會考慮他的建議）。他估計，陳茂波現時已準備好兩份財政預算案，一份包含派錢而一份沒有，皆是一念之差，在正式印製前都有變數。

鄺俊宇於2月10日收到財政司司長辦公室電郵回覆，指在制訂預算案時，會考慮他的建議。（鄺俊宇YouTube片段截圖）

嘆基建屢超支、財委會「一分鐘批一億」

相對之下，鄺俊宇提出一個更現實的政治問題：如果大眾市民認為政府公帑用得其所，派錢呼聲自然沒那麼高，因為大家知道公帑有更好用途。

可是，過去十年基建工程超支情況嚴重，如高鐵香港段、西九文化區、港珠澳大橋等都出現以百億元計超支，他初步估算各基建合共已超支1,000億元以上：「港珠澳大橋、蓮塘口岸、高鐵……所有這些加起來已超過一千億，一條沙中線，追了（追加撥款）一百億。」他指，同樣是一千億，政府將其砸在嚴重超支的基建上，市民自然容易覺得，倒不如將這一千億分錢了事，好過「掟落鹹水海」。

鄺俊宇又指，政府似乎把立法會當成提款機，財委會已進入「特快批核」的狀態：「立法會自民主派離開後，工務小組15小時會議，批出969億，每分鐘批1億，很難說服市民，錢砸在基本工程、明日大嶼前期撥款，而沒有錢去扶持老百姓。」

鄺俊宇現時力谷YouTube頻道，主打時事評論。（鄺俊宇YouTube片段截圖）

總辭後專注民生工作：說正確的事，引正確的數據

民主派於立法會總辭後，鄺俊宇仍有元朗區議員、作家的身份。近月鄺俊宇於網上平台漸趨活躍，YouTube頻道已有近20萬人訂閱，主打時事評論，吸納民主派支持者。換了新角色，鄺俊宇如何評價現時的工作模式？

鄺俊宇表示，自己做社工出身，對弱勢社群有更多一份的關懷，現時離開立法會後，並沒有放下民生工作，地區工作仍然繁忙。他亦希望，能通過影片方式發表時事評論，「說正確的事，引正確的數據，說貼近民生的內容」，讓不同年齡群尤其長者，和他一起監督政府施政，認為自去年12月至今，成效也不錯。

至於最終可以做到什麼地步，鄺俊宇形容為「實驗當中」，但會保持積極的態度，不論任何崗位，都會繼續為香港市民福祉努力，這也是其從政初衷，相當感謝市民的支持。