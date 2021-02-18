王振民批多人靠港獨當選帶安全隱患　須確保政權握在愛國者手中

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-02-18 18:19

政府將要求包括區議員在內的公職人員宣誓，中聯辦前法律部部長、清華大學港澳研究中心主任王振民表示，「愛國者治港」是「一國兩制」的應有之義和核心內容，是建立健全、發展完善特區政治制度和體制必須遵守的根本原則。他指，要嚴格落實「愛國者治港」，確保香港特區政權任何時候都掌握在愛國者手中。 王振民稱，很多對香港沒有積極貢獻、僅靠「港獨」分裂旗幟的人順利當選，相信這批議員根本不接受國家和香港特區憲制秩序，目的是要廢除憲制秩序，「攬炒」香港。他指，香港目前的一些制度機制有不完善的地方，有很大安全隱患，有些規定隨時間推移與實踐脫節，需要與時俱進。

王振民先後出任澳門基本法委員會委員、香港基本法委員會委員及中聯辦法律部部長。（資料圖片／林若勤攝）

王振民接受新華社訪問時表示，「港獨」激進勢力近年冒起，利用香港目前制度的空間和漏洞，以「攬炒」香港為目的，大批進入香港地方治理架構，有取代愛國者在香港政權中主體地位之勢，形容情況嚴重危害國家安全。

他又指，如果在回歸50年不變的中期，治港者開始主要由他們組成，愛國者大批退出，今後香港等於再次丟失，收回香港就失去價值和意義，香港也將失去應有的明天。因此，「愛國者治港」首先是國家主權、安全問題，香港當然要由國家信任的愛國者治理，「這完全順理成章、天經地義」。

王振民：愛國者承認國家主體實行中共領導體制

王振民又指，《基本法》對特區主要官員和兩個首席法官中國國籍的要求，以及各官員、行會成員、立法會議員等就職時宣誓、效忠等規定，都是「愛國者治港」的具體體現和法律化。

王振民形容，「愛國者治港」，就是要誠心誠意接受香港已永久回歸祖國，效忠中華人民共和國及其香港特區；要尊重、承認國家主體實行的中國共產黨領導體制和社會主義制度。他指，國家不會改變香港的資本主義制度，他們也不要試圖改變國家主體實行的政治制度和體制。

王振民說，「愛國者治理」是任何政治體制運行的內在邏輯，世界各國各地都有這樣的要求，不是中國獨創，例如美國等各國的選舉，候選人都比較誰人更愛國。他稱，如果不愛國，就沒有任何勝選乃至參選的可能。