沙半山手記︱區議員宣誓修例最快周二交行會　泛民避過DQ大刀？

撰文： 沙半山 最後更新日期： 2021-02-19 07:00

政府因應港區國安法及人大釋法修訂《宣誓及聲明條例》的工作進入尾聲，區議員將納入宣誓範圍，草案快將提交立法會。早前有傳，政府會檢視區議員過去的言行，若「不夠愛國」也會有可能被DQ。如屬實，現屆由民主派主導的區議會將岌岌可危，或會有多名議員過往言行被拿來「抽秤」。 不過，有掌握情況的政界人士向沙半山表示，據其了解，新例並無追溯力，只會由宣誓一刻開始計算，即料不會有民主派區議員因今次修例而遭到DQ。進度方面，條例草案最快下周二交行政會議審議，然後盡快交立法會。

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據早前傳聞，政府將設內部機制，區議員可在褫奪議員資格前，就指控作出辯解；若過往有言行被視為不夠愛國或威脅國家安全，也會被褫奪資格。

沙半山向掌握情況的消息人士了解，該人表示，修例的草擬工作已經完成，最快下星期二可交上行會審議。對於審核區議員的過往行為，消息人士表示，據其了解，修例內容並無追溯力條款，所以民主派區議員過往的行為不會被追究，只有在宣誓後的言行才納入條例。該人補充，如果民主派將來觸踫紅線，當局要一併追究其宣誓前的言行，料會循2019年參選區議會簽署的聲明（宣示會擁護《基本法》和保證效忠香港特別行政區）入手，因同有關聲明同具法律效力。

本屆區議會由民主派主導，與政府關係緊張。建制派屢有聲音指應架空甚至直接DQ民主派區議員。（資料圖片）

《01》消息指條例內容「三不」

《香港01》本月初綜合多個消息渠道，獲悉修例主要內容有「三不」，包括不設追溯條款、不會列明違誓的刑事後果，以及誓詞不會與立法會議員誓言有差別。消息又指為保留彈性，條例只會列明由特首指定人員負責監誓，一般來說，料特首會委派民政事務局局長處理區議員監誓事宜。