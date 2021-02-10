區議員宣誓｜《南早》引消息指「不夠愛國」或遭DQ　設機制供辯解

撰文： 文維廣 最後更新日期： 2021-02-10 16:28

政府因應港區國安法及人大釋法修訂《宣誓及聲明條例》的研究踏入尾聲，區議員將納入宣誓範圍，草案將於農曆新年後提交立法會，民主派憂區議員宣誓或會觸發DQ潮。《香港01》綜合多個消息渠道，獲悉修例主要內容有「三不」，包括不設追溯條款、不會列明違誓的刑事後果，以及誓詞不會與立法會議員誓言有差別，同時條例將會列明由特首指定人員負責監誓，以保留一定彈性。 《南華早報》今天（10日）引述消息，稱政府將設內部機制，區議員可在褫奪議員資格前，就指控作出辯解，又指政府會檢視區議員過去的言行，若「不夠愛國」，也會有可能被DQ。

《南早》引述消息指，區議員將需要宣誓，若過往有言行被視為不夠愛國或威脅國家安全，也會被褫奪資格。

《01》早前引述消息人士指，為保留彈性，條例只會列明由特首指定人員負責監誓，一般來說，料特首會委派民政事務局局長為區議員監誓。《南早》則指，特首將指明民政局官員負責監誓，有權力裁定區議員的宣誓是否有效。

知情人士早前向《01》指，今次修例主要分三大部分，包括區議員宣誓的法理理據、宣誓的形式，以及對違誓者的處理。修例將列明，區議員一旦證實違反誓言，即被褫奪議席，但不會列出刑事懲處，例如檢控有關人士作虛假陳述等。該人士解釋，本港法例本身已有法例規管發假誓行為，故毋須多此一舉，加上區議員宣誓屬政治立場宣示，過往經驗所知，對這類理念性的申述難以提出檢控，「違誓者可以說他宣誓時的確真正擁護特區，你很難提出實質證據，證明他宣誓時講大話、發假誓。」

至於宣誓的形式，例如屆時會以個人抑或集體方式宣誓、何人為監誓人等，消息人士指，為保留彈性，條例只會列明由特首指定人員負責監誓，而一般來說，料特首會委派民政事務局局長為區議員監誓。同時，條例會規定區議員宣誓須符合的條件，例如態度要莊重，誓言要準確等，但不會規定須全體或個別宣誓，「實體執行細節相信會等立法會通過修例後，才由民政事務局發指引通知」。