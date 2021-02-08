01消息｜區議員宣誓重點曝光　不設追溯期、由特首指派人員監誓

撰文： 沙半山 最後更新日期： 2021-02-08 07:00

政府因應港區國安法及人大釋法修訂《宣誓及聲明條例》的研究踏入尾聲，區議員將納入宣誓範圍，草案將於農曆新年後提交立法會，民主派憂區議員宣誓或會觸發DQ潮。 《香港01》綜合多個消息渠道，獲悉修例主要內容有「三不」，包括不設追溯條款、不會列明違誓的刑事後果，以及誓詞不會與立法會議員誓言有差別，同時條例將會列明由特首指定人員負責監誓，以保留一定彈性。

要點有「三不」 誓詞與立法會一致

特首林鄭月娥上周四（4日）在行政長官答問會上預告，將會立法訂明公職人員宣誓要求，並稱經完成相關研究後，特區政府認為區議員理應屬於須依法宣誓的公職人員，因此會在今次修訂法例中，落實區議員須宣誓的要求和相關安排。她又提到有關的法例草擬工作已進入最後階段，政制及內地事務局局長會在農曆新年後提交草案讓立法會審議。

政界關注區議員宣誓的具體內容，民主派憂政府借重新宣誓，向民主派區議員「大開殺戒」，追溯他們上任一年以來的言行，大規模取消泛民的議員資格。

據悉，宣誓誓詞不會有變動，與立法會議員宣誓就職的內容一致，即主要宣誓效忠中華人民共和國香港特別行政區和擁護《基本法》。

政圈有傳，主管地方行政的民政事務局局長徐英偉或為監誓人。（羅君豪攝）

消息指刑事檢控「違誓」難度高

此外，今次修例不會設追溯條款，即不會追究今屆區議員上任一年來的言行有否違反誓言，「宣誓後違誓才會有事」。不過一名掌握情況的建制派人士指，由於今屆區議員於2019年參選簽署提名表格時，亦已簽署效忠特區和擁護《基本法》，有關措施同具法律效力，「將來會不會有泛民區議員被指違反當日簽署而被DQ，目前仍然很難說。」

外界亦關注修例會否要違誓者承受刑事後果。知情人士指，今次修例主要分三大部分，包括區議員宣誓的法理理據、宣誓的形式，以及對違誓者的處理。修例將列明，區議員一旦證實違反誓言，即被褫奪議席，但不會列出刑事懲處，例如檢控有關人士作虛假陳述等。該人士解釋，本港法例本身已有法例規管發假誓行為，故無需多此一舉，加上區議員宣誓屬政治立場宣示，過往經驗所知，對這類理念性的申述難以提出檢控，「違誓者可以說他宣誓時的確真正擁護特區，你很難提出實質證據，證明他宣誓時講大話、發假誓。」

至於宣誓的形式，例如屆時會以個人抑或集體方式宣誓、何人為監誓人等，消息人士指，為保留彈性，條例只會列明由特首指定人員負責監誓，而一般來說，料特首會委派民政事務局局長為區議員監誓。同時，條例會規定區議員宣誓須符合的條件，例如態度要莊重，誓言要準確等，但不會規定須全體或個別宣誓，「實體執行細節相信會等立法會通過修例後，才由民政事務局發指引通知」。