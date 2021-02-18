政壇諸事町｜何啟明與舊戰友交手　麥美娟：唔熟就問隔離個處長

撰文： 翟睿敏 最後更新日期： 2021-02-18 20:21

立法會人力事務委員會今早（18日）舉行會議，工聯會陸頌雄提交私人條例草案，要求將最低工資的檢討周期由每兩年改為每年一次。 有份出席的勞工及福利局副局長何啟明，就被一班舊拍擋開火。與他同期代表勞工界加入立法會的陸頌雄，着何啟明要不忘初心。民建聯柯創盛就指何亦來自勞工界，深信他即使換了崗位及跑道，仍然明白打工仔的苦況，呼籲對方盡力說服局長為基層每年加人工。 何啟明就解釋，一些未能量化的因素只可以每兩年檢討一次，又稱加入政府前，未有思考過為何檢討需時，但現時就明白政府不單要思考打工仔的生活水平，亦要顧及僱主和行業的承擔能力。

何啟明指涉及行業眾多 廣泛諮詢需時較長

陸頌雄於今日的會議上指出，法定最低工資的原意是為議價力弱的工人，維持合理的生活水平，但香港最低工資長期「跑輸大市」，而一般僱員普遍可以每年加薪，工人卻無法共享經濟成果。

何啟明回應指，下次最低工資的檢討工作將在明年10月31日前完成，又期望未來本港經濟好轉，僱主會因勞動力不足而調升薪金。勞工處處長孫玉菡就表示，最低工資2011年起實施，當時各界共識是兩年作一次檢討，因為涉及的行業眾多，檢討需作廣泛諮詢，故需時較長。

工聯會麥美娟就指，今次議員法案不涉政府公帑，看不到政策上有不可行的地方，問到最重要是羅致光會否支持，何啟明出席會議前是否有與對方商討。何啟明稱政府的決定並非一個人話事，又指尊重議員提出的法案，當立法會根據機制諮詢當局，局方才會詳細研究法案對於公共開支、政府運作及政策構成的影響，屆時會正式向立法會確認。

麥美娟聞言隨即炮轟，「即係你耍我哋呀而家，唔答呀？開呢個會嚟做咩？開呢個會之前唔係諗咗會唔會支持嘅咩？」，又着何啟明「唔熟就問隔離個處長」，指即使法案涉公共開支等，只要政府支持，都可以改由政府推動。

何啟明去年6月被委任為勞工及福利局副局長。（資料圖片／張浩維攝）

柯創盛發言時就語重心長地對何啟明說，「你自己都嚟自勞工界，你都做過立法會議員，我深信就算而家換咗崗位、換咗跑道，你都應該完全明白而家打工仔嘅苦況」，勸導對方要盡一己綿力，說服局長為基層每年加一次人工。

陸頌雄在總結發言時，則對自己的舊拍擋稱，「副局長，你話你係尊重議員嘅，多謝你。但係我希望你不忘初心，更加尊重我哋嘅基層打工仔」。