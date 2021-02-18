黎智英維持不准保釋　曾鈺成：國安法為保釋設新門檻

撰文： 鄭寶生 最後更新日期： 2021-02-18 20:23

壹傳媒集團創辦人黎智英被控欺詐罪，後加控《港區國安法》「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」。高等法院原訟庭早前批准保釋，律政司上訴至終審法院得直，黎智英被撤銷保釋，日前再於獄中以涉嫌違反國安法再次被捕。 黎再向高等法院申請保釋，法庭今日（18日）拒絕申請。 黎智英目前涉及刑事法及國安法的不同案件，立法會前主席曾鈺成今日拍片，解釋在國安法之下，法庭不批准黎保釋的因由。

曾鈺成在《灼見名家》拍片，表示法庭不批准黎智英保釋申請，關鍵在於國安法第42條第二款。該條文為：「對犯罪嫌疑人、被告人，除非法官有充足理由相信其不會繼續實施危害國家安全行為的，不得准予保釋。」

曾鈺成表示，該條條文在公佈之後亦引起爭議，有法律界人士認為，獲准保釋是現行《刑事程序訴訟條例》下嫌疑人的權利，而不准保釋是例外。

高等法院加入苛刻條件准保釋 律政司上訴得直

今次黎智英案件中，高等法院法官李運騰表示，國安法上述有關保釋的條款，並沒有改變香港現行的保釋制度，而是提出一項條件，即法官有理由相信嫌疑人不會在保釋期間作出危害國家安全的罪行。他引述李運騰表示，只要法官相信該嫌疑人會繼續犯上危害國家安全行為，就不批准保釋。因此他批准黎智英保釋時，亦表示已加入苛刻的保釋條件，如只能留在家中，不能與外國人聯絡，亦不能通過社交媒體表達任何意見，以令黎無法在保釋期間再犯「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」。

律政司不服，上訴至終審法院，並上訴得直。終審法院作出決定時表示，香港法院無權覆核國安法是否符合《基本法》、《公民權利和政治權利國際公約》。

終審法院亦提到，國安法首宗案件「唐英傑案」的判案書中，對於42條的解釋亦是錯誤。

▼12港人案及本案控罪書提及的主要人物▼

人大對港立法 香港法院無權覆核

曾鈺成表示，早在1997年吳嘉玲案亦有相關情況，指特區政府指終審法院解釋對政府管治造成很大問題，而要求中央解釋條文（釋法），而終審法院就人大常委會的解釋做了一項補充，即人大及人大常委會對香港作出的立法行為，香港法院無權進行覆核。

曾鈺成指，今次終審法院重申該原則時，亦有作出有關國安法在港實施背景的詳細說明，有助港人加深對國安法的理解。例如要理解國安法第42條時，「一定要需因應整部國安法的背景和目的來審視該條文」，亦要考慮國安法適用於香港特區的憲制基礎。

重申國安法立法背景 法庭無權裁定是否牴觸基本法

終審法院表明，設立國安法是為了維護國家安全，是中央事權，不屬於《基本法》所載特區政府自行管理的範圍，因此可以放入《基本法》附件三。

曾鈺成表示，上述解釋即是說不用在法庭上爭辯國安法是否牴觸《基本法》，因香港法院無權裁決。

此外，終審法院亦裁定，國安法第42條第二款其實是對「有利於保釋的假定之一般規則，衍生出特別例外的情況，為保釋申請加入嚴格的門檻要求」。曾鈺成指這是改變保釋制度，否定了高等法院說該條款沒有改變香港保釋制度的說法。

▼黎智英申請保釋經過及聆訊中主要爭議▼

+ 7 + 7 + 7

保釋裁決要考慮不被接納證據 不涉舉證責任

終審法院對第42條的解釋有三條，第一條是法官要考慮一切席前相關因素，包括可施加合適保釋條件，以及在審訊中不被接納為證據的資料。

第二條，危害國家安全行為的性質，是可以違反國安法或香港法例當中維護國家安全的行為。

第三條，法官應將國安法第42條第二款中「充足理由」的問題，視為法庭須評估和判斷的事宜，不涉及舉證責任。

關於第三條，曾鈺成指在一般情況下，如檢控方反對保釋，認為嫌疑人在保釋期間會犯案，舉證責任在檢控方。但第42條之下，「除非法官有充足理由相信其不會繼續實施危害國家安全行為」，這情況下不存在舉證責任在哪一方的問題。

曾鈺成：法官首要考慮42條 置於刑事條例之前

曾鈺成指，根據終審法院的判決，國安法42條是為保釋制度增加新的條件和門檻，法官在處理保釋申請時，首先要處理42條的門檻，而《刑事程序訴訟條例》是法官衡量的第二步。