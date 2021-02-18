消息指駐滬辦主任蔡亮女秘書　在上司房內吊頸亡　蔡區選DQ黃之鋒

撰文： 鄭寶生 林劍 最後更新日期： 2021-02-18 21:56

有傳媒報道指，特區政府駐上海經濟貿易辦事處主任蔡亮一名女秘書，今日（18日）被發現於蔡的辦公室內上吊身亡。 蔡亮於2019年區議會選舉期間，任職民政事務專員，曾以選舉主任身份，DQ時任香港眾志秘書長黃之鋒。政制及內地事務局回覆表示，駐滬辦一名內地職員今日在辦事處不幸離世，對事件深感悲切和惋惜。

《眾新聞》報道引述消息指，該名女秘書為內地人，於辦事處工作3年，其於上周四（年三十晚）被辭退，並於今日內地春節長假完結後首個工作天，趁午餐時間在蔡亮辦公室內上吊身亡。

政制及內地事務局回覆《香港01》查詢指，駐滬辦一名內地職員今日在辦事處不幸離世。「駐滬辦主任和所有人員深感悲切和惋惜，向該同事的家人致以深切慰問，亦會為其他同事提供情緒支援服務，並會與負責安排聘請駐滬辦本地員工的上海外國機構服務公司盡力為其家人提供適切協助。」

+ 3 + 3 + 3

2019年10月，原油尖旺區民政事務專員蔡亮臨時調任至南區，接替因病休假的南區民政事務專員馬周佩芬。蔡亮上任之後，撤銷參選海怡西區議員的時任香港眾志秘書長黃之鋒資格，為2019年區議員會選唯一DQ事件。

2020年3月，蔡亮接替鄧仲敏，出任駐上海經濟貿易辦事處主任。