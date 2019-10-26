【區議會選舉2019】黃之鋒覆選舉主任蔡亮：眾志無意改為主張港獨

至今仍未獲確認參選資格的香港眾志秘書長黃之鋒今晚（26日）覆函南區署理選舉主任蔡亮，回答有關他政治主張的問題。其中蔡亮引述他回應全國人大常委譚耀宗的一篇報道，黃之鋒認為該報道與考慮他的提名並無關連，眾志亦無意改為主張香港獨立。 他又認為，在一個不具實際約束力的民意表態的方式下，香港獨立可作為民主自決的一個選項，但在中央政府對特區擁有主權的前提下，香港獨立並不可成為可接納的選項。

反駁蔡亮引述報道與提名並無關連

黃之鋒昨天收到蔡亮的提問，首次遇到引述報道的問題，蔡亮引述的報道指是黃之鋒回應譚耀宗的說話，問黃之鋒香港眾志或他支持的「民主自決理念」是否均包括提倡和支持香港獨立是自決前途的選項之一。

黃之鋒今日覆信指，他認為該報道與蔡亮考慮他的提名並無關連，指該報道的背景是譚耀宗曲解眾志的主張，將民主自決等同香港獨立，當時他回應時指出「香港眾志不會改變民主自決綱領」，意在澄清民主自決並非獨立，他指，眾志亦無意改為主張香港獨立。

黃之鋒：港獨不可成為中央政府可接納選項

黃之鋒又表示，在一個不具實際約束力的民意表態的方式下，香港獨立可作為民主自決的一個選項，除非蔡亮認為於民意調查要求市民就「香港獨立」表態乃違反《基本法》，否則這類民意表態並不可能違反擁護《基本法》及支持香港特別行政區的聲明。

黃之鋒表示，作為區議會選舉獲提名人，他已根據《區議會條例》，在提名表格內所作出關於擁護《基本法》和保證效忠香港特行政區的聲明。在10月17日的答覆中，他已引述周庭案的誓章指出，眾志無意自行舉辦公投，而是期望說服政府舉辦一個具國際認可及具憲制效力的公投。

他強調，不論公投是否具有法律效力，其結果所反映的民意，最終均會由中央政府及港府考慮和決定。在中央政府對特區擁有主權的前提下，尤其是中國國家主席習近平曾嚴詞威脅「任何人企圖在中國任何地區搞分裂，結果只能是粉身碎骨」，他認為實際上香港獨立並不可成為可接納的選項。

參選海怡西的還有新民黨的陳家珮，以及相信是黃之鋒「Plan B」、民主派林浩波，兩人已獲確認參選資格。