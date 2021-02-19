譚耀宗：香港選舉制度應有所調整　堅持愛國者治港才符合一國兩制

撰文： 文維廣 最後更新日期： 2021-02-19 17:45

有傳北京為做到國家主席習近平強調的「愛國者治港」，下月初在北京舉行人大政協兩會時，將會敲定具體的改革香港選舉制度方案，包括取消特首「選委會」內與區議員有關的議席等。全國人大常委譚耀宗今（19日）在《香港01》撰文表示，香港需建立有效機制貫徹愛國者治港，同時提到「面對這樣的形勢，香港的選舉制度是否應該有所調整以作應付呢？」 譚耀宗指從2019年下半年的修例風波，到2020年的新冠疫情肆虐等都給香港的經濟、民生帶來了前所未有的嚴重打擊，「同時暴露了特區政府在管治上和政策落實上的漏洞和不足」。他認為「一國兩制」要走下去，特區政府的思維以及整個管治制度也需要作出調整。

譚耀宗在文中表示，國家主席習近平在聽取特首林鄭月娥2020年度述職報告時強調，香港由亂及治的重大轉折，再次昭示了一個深刻道理，那就是要確保「一國兩制」實踐行穩致遠，必須始終堅持「愛國者治港」。他指從法理上來說，參政者必須要認同中央對香港的全面管治權和香港特區政治體制，必須要效忠中華人民共和國香港特別行政區，而香港絕不會允許參政者以任何理由實行勾結外國勢力、公開破壞國家主權和領土完整，又稱「這是所有參政者都不能觸碰的底線，也是對愛國者治港的基本要求」。

譚耀宗說希望堅持愛國者治港能成為香港社會的共識，因為只有堅持愛國者治港，才真正符合「一國兩制」以及《基本法》設計的初衷。他表示愛國者治港除了是對參政者提出的基本要求外，同樣也是對香港的政治架構提出了變革的要求，「只有建立和愛國者治港相對應的政治架構，才能落實愛國者治港的理念」。