韓大元：香港選舉有缺陷令港獨候選人勝選　須落實「愛國者治港」

撰文： 翟睿敏 最後更新日期： 2021-02-19 14:17

政府正就完善選舉制度積極籌備，目標於今個立法年度提交上立法會審議。據新華社報道，基本法委員會委員、人民大學法學院教授韓大元接受採訪時表示，隨著「一國兩制」實踐不斷推進，香港民主和選舉制度發展存在一些漏洞和缺陷，例如部分持「港獨」立場的候選人勝選、無法有效保證候選人符合愛國者標準等；若不及時完善，將無法確保「愛國者治港」。 此外，他表示有外國反華勢力利用選舉，破壞香港穩定及干預民主發展，使香港選舉成為危害國家安全的高風險領域。在國際政治及秩序充滿不確定性的背景下，有必要從國家安全的角度，重新認識選舉制度的重要性和關聯性，把選舉安全作為國家安全的核心因素予以考慮。

反修例風波自去年6月爆發。謝偉俊直指有人要「攬炒」，現在就是求仁得仁。（資料圖片）

韓大元強調，香港特區作為中國不可分離的部分，其選舉制度是否完善，不僅影響到香港特區安全，同時影響到整個國家安全；選舉必須確保將愛國者選入管治隊伍，以確保香港特區的政權安全，避免國家安全面臨重大風險。

出現挑戰「一國」原則 根本原因在於未有效落實「愛國者治港」

韓大元批評，從前年的反修例風波爆發以來，香港社會出現了挑戰「一國」原則、衝擊特區管治、大搞「選舉攬炒」以及外部勢力深度干預等情形，不僅破壞法治，亦導致各項選舉及立法會內部運行亂象層出不窮；背後的根本原因，就是在於沒有有效落實「愛國者治港」根本原則。

他強調，「愛國者治港」是完善「一國兩制」制度體系、維護國家主權與安全、保持香港長期繁榮穩定的根本原則；要落實有必要在法治軌道上，進一步完善香港選舉制度，循序漸進地推進符合香港實際情況的民主制度，以確保香港選舉安全。

他又指出，選舉制度是一個國家政治制度的基礎和重要組成部分，特別行政區選舉制度的發展和完善，直接關係到國家的主權和安全，以及香港的繁榮穩定。《基本法》規定香港選舉制度的初心，就是維護國家的統一和領土完整，保持香港的繁榮和穩定。他認為，選舉制度是否堅持這一初心，直接關係什麼樣的人成為治港者及掌握公權力，因此香港選舉制度必須以「愛國者治港」為根本原則。