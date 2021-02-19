林鄭月娥到訪藝術館及文化中心　透露安心出行下載量達180萬

撰文： 陳綽嵐 最後更新日期： 2021-02-19 22:37

因應新冠肺炎的最新情況，更多康樂和文化場地將於今日（19日）重新開放，當中包括香港藝術館及香港文化中心，市民入場前須使用安心出行或登記個人資料。 行政長官林鄭月娥今日（19日）到訪香港藝術館和香港文化中心，視察館內的防疫措施，並參觀了館內的專題展覽，盼望香港多個博物館及藝術館，可以令香港的文化藝術發展在疫情過去後揭開新一頁。 另外，林鄭表示「安心出行」的流動應用程式下載量已達180萬，呼籲市民按照政府要求，接受核酸檢測和疫苗接種，出入處所時使用「安心出行」。

林鄭月娥與康文署署長劉明光到訪香港藝術館及香港文化中心，視察場地的防疫措施，包括到訪的市民必須利用手機掃瞄「安心出行」二維碼或登記個人資料、加強場地設施的清潔消毒等。展覽場地現正實施特別開放時間及限制館內人數，而表演場地則設特別座位安排和限制觀眾入座人數，以保持社交距離。

林鄭月娥亦參觀了館內的兩項專題展覽，並表示未來兩年，西九文化區內的「M+」博物館及香港故宮文化博物館將會相繼開放，亦會有新的表演場地落成啟用，期望新增的設施可令香港的文化藝術發展，在疫情過去後揭開新一頁，為市民和遊客帶來豐盛的文化之旅。

另外，林鄭月娥觀看香港管弦樂團正進行的綵排，又與指揮廖國敏和大提琴家李垂誼交流。林鄭表示，知道樂團為再次演出作出很多努力，相信在疫情緩和後，樂團會逐步恢復在本港和海內外各地的演出。