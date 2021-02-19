安心出行｜球場重開引不少人到場　跑步男無帶手機改登記資料入場

撰文： 曾凱欣 最後更新日期： 2021-02-19 13:49

隨著新冠肺炎疫情緩和，康樂及文化事務署（康文署）周二（16日）宣布，於今日（19日）起重開部分體育場所，包括室內體育館、足球場、籃球場。有市民一早帶同小朋友到位於大坑東遊樂場內的草地足球場玩耍。他表示，疫情前已不時帶小朋友到球場遊玩，球場重開終於「有得畀啲小朋友玩吓」。 另外，市民在進入體育處所前都必須利用手機掃描「安心出行」二維碼，或登記姓名、聯絡電話等資料。市民對做法持不同意見，有球場使用者認為做法成效不大，政府應「擺多啲工夫喺點預防同點樣減低（確診）數字」；亦有市民認為使用「安心出行」有助尋出與確診者有關連的個案，有利控制疫情。

▼2月19日年初八起 康文署部分體育處所重開▼

康文署日前宣布，於今日（19日）起重開部分體育場所，包括室內體育館、足球場、籃球場。早上10時多，已有不少市民到位於大坑東遊樂場內的草地足球場做運動，市民入內前需要先以手機掃描「安心出行」二維碼或登記個人資料。亦只可從兩個主要出入口進出。球場門外有康文署職員協助登記及為市民量度體溫。不過，有不少市民未熟習「安心出行」的用法，亦有部份人因未有提前安裝應用程式，最後改為登記個人資料。

麥先生表示，因為地方「就腳」，疫情前已不時帶小朋友到球場遊玩。（盧翊銘攝）

大坑東常客帶小朋友到球場玩 麥先生：見到都開心

一早帶同小朋友到位於大坑東遊樂場內的草地足球場玩耍的麥先生表示，因為地方「就腳」，疫情前已不時帶小朋友到球場遊玩，球場重開終於「有得畀啲小朋友玩吓，都係好嘅」。小朋友終於可以活動一下，麥先生形容「見到都開心」。

市民在進入前體育處所前都必須利用手機掃描「安心出行」二維碼，麥先生就認為做法成效不大，政府應「擺多啲功夫喺點預防同點樣減低（確診）數字」。

到球場跑步的馬先生指，球場重開「梗係開心」，「有得落嚟享受下大自然、草地」。（盧翊銘攝）

球場關閉唯有改做其他運動 終於重開市民：梗係開心

到球場跑步的馬先生指，球場重開「梗係開心」，「有得落嚟享受下大自然、草地」，他透露以往一星期有兩至三日都會球場跑步，但關閉期間就只能改做其他運動，例如行山等。

市民需要使用「安心出行」進出，他就指今日因為跑步沒有帶手機，只以個人資料作登記，但他認為若每個人都安裝應用程式，有助尋找與確診者有關連的個案，有利控制疫情。

▼2月18日年初七起 晚市堂食須使用安心出行▼

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重開球場踢得樂此不疲 陳女士：畀細路仔活動多啲

職員表示該球場明日才有人租用踢足球，今日僅開放予市民入內活動。故龍門的膠帶仍未有清拆。但有市民無視膠帶，與小朋友踢足球踢得樂此不疲。帶孫仔孫女到球場踢足球的陳女士表示，球場重開「心情幾好，可以帶啲小朋友出嚟玩」，小朋友亦表示喜歡踢足球。陳女士又笑言球場關閉期間小朋友無法外出遊玩。「有少少唔開心啦」，加上平日要以網上平台上課，「變咗冇咩活動，宜家好啲，起碼畀細路仔活動多啲」。

另外，部分康文署場地將繼續暫停開放以用作防疫用途，除了要使用「安心出行」或以個人資料登記外，康文署亦提醒市民留意相關運動設施人數上限的規定，每組亦不得超過四人。

▼疫情趨緩 年初七（2月18日）社交距離措施有條件放寬▼