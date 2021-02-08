兩會︱民建聯提案爭取國藥疫苗供港　倡港珠澳大橋24小時通關

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-02-08 15:01

全國「兩會」下月初在北京召開，民建聯雖暫未公布今年「兩會」提案，但身兼全國政協委員的民建聯主席李慧琼先在網上透露，向中央爭取國藥疫苗供港必定是提案之一。 港區全國人大代表、民建聯副主席陳勇則指，會爭取港珠澳大橋24小時通關，以至增加措施方便港人在大灣區置業等，便利日後港人的大灣區一小時生活圈。

街頭收簽名爭取國藥疫苗

李慧琼在Facebook直播節目表示，得知不少港人希望可以接種內地國藥疫苗，故近日多次提倡有關建議。陳勇則分享早前回內地接種國產疫苗體驗，稱與平時在香港注射疫苗差不多，沒有流血，更不用貼膠布，只是傷口有一點腫脹，但沒大礙；李慧琼笑言當晚亦有些累，睡得更好。

民建聯副主席陳學鋒指，近日在街上發起收集簽名要求國產疫苗供港，強調市民反應很好，甚至有人表示只會接種國家生產的疫苗。

▼科興疫苗製造過程▼

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倡年青人大灣區置業

其他提案方面，陳勇提到粵港澳大灣區發展，指深圳樓價雖然較高，但珠海方面的樓價則較易負擔，建議本港年青人可考慮在大灣區置業；他們亦提出在財務配套上，利用雙循環便利資金流通的提案。

他提到，民建聯正建議讓港珠澳大橋24小時通關，便利交通。動物福利方面，陳勇指每年均有提案，因為立法會議員葛珮帆以前提出保護大象的建議已獲國家採納，國家後來針對象牙買賣推出措施，後來民建聯亦提出有關保護黑熊、老虎，以至狗隻的提案。

李慧琼強調，民建聯會盡力「百分百幫大家」，呼籲市民就提案、政策、大灣區發展，以至內地個案等問題聯絡他們，民建聯會將意見整合，提請中央。