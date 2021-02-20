傳北京兩會敲定改革香港選舉　譚耀宗稱完善制度對民主派不算打壓

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-02-20 13:16

有傳北京將會在下月初舉行的人大政協兩會中，敲定具體的改革香港選舉制度方案，包括取消特首「選委會」內與區議員有關的議席等。全國人大常委譚耀宗昨（19日）在《香港01》撰文表示，香港需建立有效機制貫徹愛國者治港，並反問「面對這樣的形勢，香港的選舉制度是否應該有所調整以作應付呢？」 譚耀宗今（20日）出席記者會時表示，人大常委會暫無相關議程，稱文章內容屬其個人見解，認為值得研究如何完善選舉制度，並指這對民主派「說不上甚麼打壓」。

人大發言人出席記者會，料會上公布「港版國安法」。(資料圖片)

譚耀宗指，2019年的區議會選舉很不正常，很多民建聯參選人受到衝擊，辦事處被破壞，支持者被威嚇，情況不能容許，因此中央和特區政府需要設法防止同類情況發生。

被問到這是否為了打壓民主派，譚耀宗稱這說不上甚麼打壓，他只是希望社會穩定，強調選舉受到衝擊對「一國兩制」一點好處也沒有。

他說，現階段對如何完善選舉制度未有具體意見，並稱須按《基本法》、《憲法》辦事，會小心聆聽各方意見。

被問到有消息指，中央計劃將立法會五大地區直選選區再拆細，民建聯主席李慧琼表示，不評論揣測性報道，認為任何制度也需要與時並進，中央領導人已多次指出，要完善「愛國者治港」的制度，這體現中央的主權和治權。