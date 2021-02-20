城大教授指被勒令提早退休、剝奪福利　城大：引述失實、造謠生事

撰文： 陳綽嵐 最後更新日期： 2021-02-20 21:56

大學及專上院校工會聯盟、職工盟今天聯同城大職員協會前主席謝永齡召開記者會，質疑校方歧視工會。謝永齡指自己原定於去年9月退休，惟去年 6 月底校方突然要求 須於14日內搬離辦公室及宿舍，其後更被剝奪退休福利及被勒令禁足城大校園。過去多次以工會主席身份批評校政的謝永齡質疑，校方明顯地打壓工會，更剝奪退休員工的離職福利。 《香港01》就事件查詢城大，校方則回應指沒有謝永齡所言被勒令提早退休一事，大學是按機制處理其退休事宜，批評來函引述諸多失實，應為其不實言論、造謠生事負上道義及法律責任。

謝永齡指當時的職位為社會及行為學系副教授，在城大工作33年，打算於2020年9月7日退休，惟同年6月底，校方突然要求謝在兩周內搬離辦公室及宿舍。直至離任時亦未獲校方發放離職福利，包括「城意咭」，此咭為在城大裏任職超過10年的教職員提供離職福利，如使用大學圖書館、醫療服務及電郵等，謝其後更接獲校方通知禁止進入校園。

謝永齡指曾多次追問人事部，竟獲回覆「唔會畀理由你」，批評校方做法鬼祟，又認為事件反映城大打壓工會，「只准讚、不准彈」。謝永齡表示，今次事件中城大管理層或違反《防止歧視職工會法例》，將要求勞工處介入及入稟勞資審裁處，追討應有福利。

謝永齡透露，城大校委會於去年3月單方面更改離職福利條件，賦予校方權力可以「有損校譽」為理由，剝奪退休員工的離職福利，質疑校方「黑箱作業」。謝永齡擔任城大教職員協會主席期間，經常針對校政發聲，如質疑校方「肥上瘦下」，公開城大校長郭位年薪達750萬至765萬元，比特首林鄭月娥 500 萬元年薪更高。又質疑城大向國際大學排名機構QS「報假數」，提供的學生人數與實際數字不一致。

城大回覆表示，謝永齡的來函引述諸多失實。 （資料圖片）

城大回應：來函引述諸多失實 按機制處理退休事宜

城大回應查詢時，指任何額外福利並非理所當然的，亦與僱傭合約訂下的條款完全無關。 城大校董會及大學各級管理層，按既定機制和程序處理員工的聘任、離職、退休等事宜，所有員工的績效是由其系主任／直屬主管評核，沒有來函所述人士謝永齡所指被「勒令提早退休」一事。城大指，大學按機制處理其退休事宜，來函引述諸多失實。

城大續指，大學堅守學術中立，不容許個人利用街頭政治騎劫績效表現，無論當事人是來自工會或任何其他機構，均公平對待，並無例外。大學員工福利相關事宜由校董會制定政策，有既定機制和程序處理，在過程中皆有員工代表參與討論。

城大表示，大學尊重言論自由，惟所有教職員工無論在職或退休，皆應重視誠信、公正對待相關的大學事宜，個人應為不實言論、造謠生事負上道義及法律責任。