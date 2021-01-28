城大向學生發信　推校園屏障美化工程　學生會憂圍牆變監獄

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-01-28 20:01

2019年反修例風波，多間大學校園變成戰場，發生激烈衝突。各大其後加強保安，當中城大在校園四圍築起「圍牆」，有指校方早前已決定將圍板永久化。 城大副校長（李惠光）今日（28日）向學生發信，稱即將展開「校園屏障美化工程」，惟未有披露設計方案，僅稱會陸續移開圍板，分階段進行工程。 城大學生會署理會長林穎曦表示，至今仍未了解設計方案詳情，擔心圍牆永久化，不允許外人自由出入，校園變成如同「監獄」。

自反修例風波起，城大校園四圍增建臨時圍板。（資料圖片）

城大於本月中開始第二學期，不過教職員、學生須拍卡才可進內，訪客亦需要預先登記，再向保安出示證明，方可進入校園。至於校園四周圍，仍保留反修例事件後，校方增設的「圍牆」。

據了解，校方今日向學生發信，指在過去數月， 大學一直積極籌劃改善保安裝置，經仔細研究後，已於去年底定下設計方案，現正展開相關改善及美化工程，包括陸續移除臨時圍板，工程將分階段進行。

《香港01》已向校方查詢相關設計方案、支出，包括圍牆是否「永久化」，尚待回覆。

城大學生會署理會長林穎曦指，自前年11月起，校方增設大量閘機、圍板，至今已近一年半時間，但一直未見拆卸，今日更向同學發信，稱會有「美化屏障安排」，批評根本無意再將校園對外開放，「似乎只係一直諗點樣將圍牆、閘機繼續落去。」他亦擔心此舉令城大變成如同「監獄」。

他說，校方將陸續移除臨時圍板，改用另一種圍板，惟暫未知道詳情。他又質疑，校方屢稱有大量學生、教職員支持「封校」，期望學校公開相關數據。他稱，學生會不排除即將舉行聯署，收集同學意見，又促請校方公布設計方案，釋除同學憂慮。