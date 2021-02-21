721事件｜莊榮輝不滿未獲安排岀庭作證　林卓廷批警調查放軟手腳

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-02-21 14:24

前年元朗站721事件，部分白衣人被控暴動案將於明日（22日）開審。民主黨副主席林卓廷、中委莊榮輝今（21日）召開記者會，不滿警方沒再安排莊榮輝就其他疑犯進行認人手續，以及未有傳召他以證人身份岀庭作供。他們質疑警方調查721事件上放軟手腳，擔心最終未能將涉案人士繩之於法。

莊榮輝表示，警方曾在2019年三度邀請他進行認人手續，其中兩次成功認出兇徒及錄取相關的認人口供，但警方事後沒再聯絡他。莊榮輝稱，得悉另一證人冼卓嵐再獲警方邀請認人及需要上庭作供，他質疑兩人當時身處同一地方目睹案發經過，對於沒再被安排認人感費解。

記者會上播出莊榮輝在2月2日及2月5日致電新界北重案組的片段，他多次追問為何沒被安排岀庭作證及不再被安排參與認人程序。

警稱莊「非常重要證人」

警方回應時形容莊榮輝是「非常重要證人」，但指莊早前認出的兩名人士已打算認罪，同時有證人可提供與莊一樣的資料，故律政司認為不需安排他上庭。莊榮輝多次向警方表示，希望出庭作供，因擔心被告會改變主意，警方表示會再為他跟進。

對於警方沒再安排莊榮輝參與新一輪認人手續，警方沒正面回應，僅稱若他想主動參加認人手續，可以再安排。莊榮輝批評警方的解釋不合理，質疑對方沒盡力徹查721事件。

林卓廷質疑警方刻意對7.21事件中的白衣人放軟手腳。（張浩維攝）

林卓廷批警方回應荒謬 質疑對方放軟手腳

林卓廷批評警方的回應荒謬，稱控方提出的證據越多，對控方案件越有利，但警方現時做法明顯背道而馳，質疑警方調查案件放軟手腳，相信尋找真相將遙遙無期，但強調會繼續聯同其他721受害人、傷害和證人追究警方責任。