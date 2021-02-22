夏寶龍給林鄭班子四大要求：與破壞者堅決鬥爭　拋開一切猶豫搖擺

撰文： 陳嘉洛 最後更新日期： 2021-02-22 12:56

國務院港澳辦主任夏寶龍今日（22日）出席研討會大談「愛國者治港」，除闡述「愛國者」標準、強調不允許反中亂港分子佔據重要崗位外，亦向特區「肩負重要管治責任的人士」下達四點要求，包括全面準確貫徹「一國兩制」方針、敢於擔當等，當中強調管治者須勇敢站出來，與挑戰、破壞「一國兩制」行徑進行堅決鬥爭。 夏寶龍指，在香港特區政權架構中，身處重要崗位、掌握重要權力、肩負重要管治責任的人士，必須是堅定的愛國者，在愛國標準上，對他們應該有更高的要求。

掌特區管治權者要站在最前列鬥爭

港澳辦發出夏寶龍講話內容，全文長逾5千字，當中有一段提及對特區管治者的四項要求，第一是全面準確貫徹「一國兩制」方針。夏寶龍指，要深入系統地學習領會「一國兩制」方針的精髓要義，並善於運用「一國兩制」理論，分析、解決香港面臨的各種困難和問題。無論遇到什麽困難和挑戰，都始終堅定「一國兩制」制度自信不動搖，都始終站在國家根本利益和香港整體利益的立場上，把握正確方向，堅守原則底線。

二是堅持原則、敢於擔當。在涉及國家主權、安全、發展利益和香港長期繁榮穩定的重大原則問題上，掌握特別行政區管治權的人必須勇敢站出來，站在最前列，把維護「一國兩制」作為最高責任，同那些挑戰「一國兩制」原則、破壞「一國兩制」實踐的行徑進行堅決鬥爭。

愛國者需「心往一處想、勁往一處使」

三是胸懷「國之大者」。夏寶龍表示，香港命運從來與祖國命運緊密相連、休戚與共，要站在中華民族偉大覆興的戰略高度和國家發展全局，謀劃香港的未來，辦好香港的事情，推進「一國兩制」實踐。必須拋開一切猶豫和搖擺，抓住祖國全面推進現代化建設的戰略機遇，把背靠祖國與面向世界結合起來，把國家所需與香港所長結合起來，把祖國支持與自身努力結合起來，開創香港更加美好的未來。

四是精誠團結。夏寶龍指，愛國者要有共同的目標、共同的理想，要「心往一處想、勁往一處使」，在愛國愛港的共同旗幟下，緊密團結起來，把全社會的正能量激發出來，從而形成愛國者治港的強大力量和聲勢。